消保處稽查三溫暖 9成業者販禮券不合格

2018年05月04日 12:15 中時 張理國

行政院消保處稽查全台12家三溫暖業者，其中發現高雄驛站三溫暖5項檢查全數合格，桃園市大番三溫暖在5項檢驗中完全不合格，已遭裁罰6萬元，這次稽查也發現，12家中除了1家沒有販賣禮券，其餘11家業者的禮券記載事項都不符規定。

行政院消保處稽查全台12家三溫暖業者消防、建管、衛生等項目，其中11家業者或多或少不符合規定，在建管部分有3家不符規定，消防部分有2家不符規定，衛生部分有4家不符規定，商管管理部分有6家不符規定，定型化契約部分最多，12家中有11家不符合規定。

對於幾乎所有業者都不合格的禮券定型化契約問題，消保官高賜忠表示，最常見不符合態樣，包括未記載業者資訊或發行者資訊不足，有9家業者不符規定；禮券未記載履約保證機制有11家業者不符合規定；另外有9家業者禮券上沒有記載面額或使用方式，相關情形後續將由中央主管機關督導改善。

消保官王德明也說，這次稽查也發現，台中市青葉東京三溫暖、宏華宮三溫暖水質不合格，王德明表示，什麼叫水質微生物過高？「就是髒！」，另外高雄市漢來三溫暖也被查出本來該每年查驗的醫藥箱，竟有藥品過期4年，這次稽查中只有台北市的三溫暖問題較少，違規態樣只有定型化契約1項。

(中時 )