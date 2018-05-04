搞得一身腥！「拔管」民進黨得到什麼？網：當然是...

2018年05月04日 11:40 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

教育部駁回台大校長遴選案，爭議持續延燒，多所大學紛紛響應台大自主聯盟發起的「新五四運動」，誓言捍衛大學自治和學術自由。有網友問「民進黨從這場鬧劇得到了什麼？」，表示「拔管案」中，民進黨除了自己被搞得一身腥，其他人根本都沒受傷。對此，有網友點破，「傻傻的，自己人當台大校長，繼續綠化台大」

教育部上月發表聲明，指出「大學校長的遴聘，要接受較高道德標準的檢視。」台大校長的遴選過程中，遴委會未遵守其自訂之各階段遴選基本準則，宣布確定駁回管中閔的台大校長聘任案。爭議還在持續發酵，成功大學、交通大學將配合大發起新五四運動，在校園繫上黃絲帶。

有網友在PTT發文，寫道民進黨若是為了打擊黨外政敵「拔管」，好像除了自己被搞得一身腥，其他人根本沒事，「反而比較像是黨內鬥爭失控後的脫序行為…」，網友問，不知道民進黨從這場鬧劇中得到什麼好處？

其他網友紛紛點破真相，大罵「傻傻的，自己人當台大校長，繼續綠化台大」、「搞到藍綠對決，就注定民進黨大獲全勝，管中閔沾染一身政治，也不會得到任何支持」、「上自己人，擴散人馬，成為附隨組織啊」、「民進黨卡管策略上絕對正確，而且不會有損失」。也有網友指出，「卡管那麼久，也沒引起多大反彈，賴清德民調依舊高居不下」、「管你位子重不重要，非我族類必撻伐之，任期沒到也要滾」。

(中時電子報)