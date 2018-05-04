「彰化硬幫幫」發黑道通緝令 追殺到醫院還不罷休

2018年05月04日 11:48 中時 吳敏菁

彰化縣警局刑大瓦解賴姓男子為首的暴力集團。（吳敏菁翻攝）

賴姓男子以LINE「彰化硬梆梆」發布黑道追通緝令。（吳敏菁翻攝）

彰化賴姓男子組暴力集團，為了報私仇，發出黑道通緝令，召集10多名小弟把李姓被害人打倒送醫急救，還追殺到醫院，並將被害人容貌，轉貼LINE署名「彰化硬幫幫」的群組中，發布「抓到有賞」，為了洩憤，還砸毀彰化市的某酒吧，彰化縣警局刑大破獲，逮捕依違反傷害、毀損、組織犯罪防制條例等罪嫌移送。

彰化縣警察局執行「全國同步掃黑行動專案」，共檢肅治平目標3名，成員15名到案。其中，該局刑事警察大隊偵3隊破獲以賴嫌為首之暴力犯罪集團，警方指出，賴嫌於106年12月初率旗下成員等多人手持安全帽等物，無故毆打李姓被害人等，過程中不但以電話指揮10多名小弟前來助勢，並以手機拍攝被害人等人容貌，揚言要發出黑道追緝令。

刑大副大隊長許忠彥指出，該被害人送醫急診後，賴男仍不善罷甘休，又率領旗下10多名小弟分別駕駛5、6輛車前往醫院堵人，繼續痛毆，被醫院駐衛警攔阻，警衛通報警方，警方前往現場後賴男一夥人才離去，但賴男為了洩憤，又將拍攝被害人容貌轉貼在LINE「彰化硬幫幫」的群組中，發布「抓到有賞」之黑道通緝令！

賴姓男子持棍棒遭毀彰化市某酒吧。（吳敏菁翻攝）

警方在花壇鄉5自小客車內，查扣賴嫌涉嫌組織犯罪條例等案之棒球棒2支、電擊棒1支及手機。（吳敏菁翻攝）

暴力太囂張，去年12月中旬賴嫌又帶領多名小弟，駕車前往彰化市某酒吧，將該店入口處木門、監視攝影機及招牌、霓虹燈等一一砸毀後離去，彰化縣刑大偵三隊，日前見時機成熟，執行收網，順利將首要賴嫌等人逮捕到案，全案依違反傷害、毀損、組織犯罪防制條例等罪移請臺灣彰化地方法院檢察署偵辦。

(中時 )