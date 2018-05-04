中共紀念馬克思誕辰200周年 習近平「三個飛躍」總結馬克思主義奇蹟

2018年05月04日 12:03 旺報 徐維遠

中共紀念馬克思誕辰200週年大會在北京舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話，並提出「三個飛躍」總結馬克思主義在中國創造的奇跡。

習近平表示，「馬克思是全世界無產階級和勞動人民的革命導師，是馬克思主義的主要創始人，是馬克思主義政黨的締造者和國際共產主義的開創者，是近代以來最偉大的思想家。」「馬克思主義極大地推進了人類文明進程，至今依然是具有重大國際影響的思想體系和話語體系，馬克思至今依然被公認為千年第一思想家。」

習近平提出馬克思主義在中國創造的奇跡的「三個飛躍」。他表示，中國共產黨誕生後，中國共產黨人把馬克思主義基本原理同中國革命和建設的具體實際結合起來，團結帶領人民經過長期奮鬥，完成新民主主義革命和社會主義革命，建立起中華人民共和國和社會主義基本制度，進行了社會主義建設的艱辛探索，實現了中華民族從東亞病夫到站起來的偉大飛躍：只有社會主義才能救中國。

其次，習近平說，改革開放以來，中國共產黨人把馬克思主義基本原理同中國改革開放的具體實際結合起來，團結帶領人民進行建設中國特色社會主義新的偉大實踐，使中國大踏步趕上了時代，實現了中華民族從站起來到富起來的偉大飛躍：只有中國特色社會主義才能發展中國。

習近平強調，在新時代，中國共產黨人把馬克思主義基本原理同新時代中國具體實際結合起來，團結帶領人民進行偉大鬥爭、建設偉大工程、推進偉大事業、實現偉大夢想，推動黨和國家事業取得全方位、開創性歷史成就，發生深層次、根本性歷史變革，中華民族迎來了從富起來到強起來的偉大飛躍：只有堅持和發展中國特色社會主義才能實現中華民族偉大復興。

(旺報 )