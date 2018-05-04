影）教唆恐嚇取財 彰化二水村長遭治平檢肅

2018年05月04日 12:23 中時 謝瓊雲

警方查扣武士刀、球棒、帳冊與本票等犯案工具證物。(謝瓊雲翻攝)

以二水鄉陳姓村長為首的暴力犯罪集團，被員林警方破獲送辦。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣二水鄉陳姓現任村長，因覬覦公共工程利益涉恐嚇。

彰化縣二水鄉十五村36歲陳姓現任村長，因覬覦公共工程利益，去年1月起多次前往被害人公司及承包工地鬧事，恐嚇要讓對方經營不下去，甚至持球棒砸店砸車，得手9萬元現金，警方獲報後經將近半年蒐證調查，近日收網將陳姓村長、賴姓共犯等9人依恐嚇取財、組織犯罪等罪名移送法辦。

警方調查，綽號「狗哥」、「瘋狗」的陳男得知位在彰化縣溪湖鎮一家合法經營的工程營造公司，順利標得自來水公司管線汰換工程後，即多次派人前往其公司與正在進行管線工程的工地，警告「不讓公司繼續營業」、「讓你們工程做不下去」使被害人心生畏懼。

員林警分局偵查隊副隊長李旺興表示，去年2月被害人在員林市區時，車輛又無故慘遭球棍狠砸車窗，店內財物設備也被砸毀；陳男再夥同綽號「部鹿」的38歲賴姓共犯，假意到被害人店裡關心，甚至要數名小弟坐鎮店中，佯裝要保護被害人人身安全、居中協助斡旋排解糾紛，藉此順利得手「喬事」費用9萬元現金；被害人擔心沒完沒了，去年底忍無可忍向警方報案求助。

警方調查蒐證時又發現陳男2014年首度選上村長就任後，前年12月以俗稱「紙單」方式簽賭六合彩，等開獎後竟根據開獎號碼竄改變造簽單號碼，再持偽造的中獎簽單向組頭索討95萬元彩金，並威脅不支付彩金就要讓其身敗名裂無法再在當地立足，最後組頭只好乖乖交付65萬元。

員林警方將全案報請彰檢檢察官余建國指揮偵辦，2日將集團2名主嫌、7名成員共9人，依組織犯罪、恐嚇取財、詐欺、恐嚇、毀損、重力與賭博等罪名移送彰化地檢署偵辦，並查扣球棒、本票、帳冊等證物；陳男、賴男分別以20萬元、10萬元交保候傳。

(中時 )