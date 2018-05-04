抓超速！萬里隧道7月1日實施區間均速科技執法

2018年05月04日 11:58 中時 王揚傑

萬里隧道7月1日起將實施區間平均速率科技執法。（王揚傑翻攝）

車速過快是造成事故的主因之一，為配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，新北市警局預定7月1日起在萬里隧道實施區間平均速率科技執法。

萬里隧道全長約1.1公里，兩端為彎道，中間路段平直，車輛常有超速情形，屬高肇事路段，現行已於隧道兩端隧道口外，設置固定式測速照相，惟車輛仍常在隧道內超速，易於出口彎道肇事，2016、2017年共發生4件死亡事故，造成4人死亡。

新北市交通警察大隊表示，隧道外固定式超速照相無法有效降低隧道內車速，而隧道內又無合適執法空間，故參考歐洲國家速率執法經驗，實施區間平均速率執法，期能有效降低隧道內車速，減少事故發生。

區間平均速率科技執法，是以一輛車在特定區間內所花時間計算，適用國道、隧道等封閉道路且易違規肇事路段，例如A點至B點平均所花時間5分鐘，若民眾花費時間低於5分鐘就算違規。

據國外研究，此措施實施後除降低交通事故率有33%至85%不等的效果，另在空氣污染方面，一氧化碳的排放量降低了15.3%，氧化氮化合物降低了4.6%，空氣懸浮微粒降低了6.4%，二氧化碳的排放量降低了5%。

新北交大表示，此項科技執法是台灣首例，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法範圍，在區間測速路段前後標示起、終點及加註測速長度，並起點前100公尺至300公尺設置警告牌面。

此外，依「違反道路交通管理事件裁罰基準與處理細則」第12條規定，超速10公里內得實施勸導，區間測速適用。

(中時 )