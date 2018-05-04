獨／孫越有未完遺願 女兒這麼說

2018年05月04日 12:09 中時 洪秀瑛

孫越和妻子尤晶瑩。（董氏基金會提供）

孫越。（資料照）

孫越和妻子尤晶瑩。（資料照）

孫越全家福。（資料照）

孫越（孫叔叔）5月1日晚間病逝，享壽87歲，兒女遵照他生前遺願「不要瞻仰儀容、連骨灰罐也不能出現」，快速辦完後事，擇日對外公布追思紀念會時間、地點。孫叔叔生前還有未完遺願？女兒孫向瑩表示：「就我所知是沒有，他一生過得很精彩，想做的事，他都努力去做、去實踐。」

孫越愛大家更愛妻子尤晶瑩，平時都叫她為「瑩瑩」，夫妻鶼鰈情深，去年10月孫媽媽摔倒，接連又跌倒好幾次，至今仍坐輪椅。孫向瑩表示，爸爸生病後，媽媽每到病房，第一句話都是說「孫越，你最愛的瑩瑩來了」，媽媽的腿不方便，只能坐著輪椅隔著床望著爸爸，所以無法在他耳邊細語。

84歲的孫媽媽，失去結褵近一甲子的枕邊人，傷痛難過之外，更多的是回想孫叔叔的甜蜜點滴。孫叔叔個性活潑好動，孫媽媽跌倒後，他比任何人更焦慮，幾乎足不出戶，生活中對妻子的愛也處處可見，每晚會牽著她的手，禱告完才入睡，很多時候她忘記的事，他對細節卻一清二楚，走到哪都說「瑩啊，我們那時候…」。

多年前，孫叔叔和孫媽媽隨董氏基金會到澳門開會，基金會工作人員幫孫媽媽準備蛋糕慶生，沒想到，孫叔叔說當天還是他和妻子結婚50週年紀念日，孫媽媽當場嚇一跳，原來她只記得是自己的生日，孫叔叔很感謝基金會執行長姚思遠在重要日子帶他們到澳門開會，還站起來頻道謝，讓他們在紀念日做了這麼有意義的事。

去年58週年紀念日那天，孫叔叔和家人吃完飯，帶著孫媽媽到國父紀念館旁公車站牌拍照，原來他發現公車站有個禁菸標誌，因此拍照留下紀念，這張照片在他生病時也一直放在病房裡。董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，孫叔叔在過世前1個小時，有牧師和家人不斷禱告和唱詩歌陪伴著，家人也堅信，未來在天國一定會再相遇，孫叔叔只是換個地方，一樣帶著大家做公益。

孫越早年投入戒菸公益並不順遂，曾飽受外界的酸言酸語，有一年去花蓮參加活動，一位老榮民在機場外，走過去當面嗆他「自己吸菸沒關係，戒菸之後就管起大家不能吸菸啦」，孫叔叔頻說對不起，他當時還沒嚴重重聽，把這話聽得一清二楚，甚至有老朋友覺得他背叛，「大家都一起吸菸，怎麼後來變聖人了呢」。

他投入公益30多年，前20年幾乎無法被大眾接受，已故資深藝人趙舜當年在攝影棚遇到孫叔叔，跑到他面前故意噴了幾口菸，後來趙舜成為戒菸義工，才對孫叔叔道歉，說出自己因為氣不過才做了幼稚的事，孫叔叔忘了這回事，也覺得不重要，因為年輕的自己也曾跟趙舜一樣調皮，他完全能夠理解。

孫叔叔一直堅持做對的事，也落實在生活中，他過馬路一定走斑馬線，搭計程車一定坐前座，習慣陪司機聊天，讓他們感受長者的溫暖和關懷，也因為這樣的長者風範，外界在臉書幫孫叔叔成立「記住帥氣的孫叔」社團。

董氏基金會表示，他生前即便生病，仍對公益志業念茲在茲，不但囑咐基金會一定要持續督促政府完成「菸害防制法」修法，也要努力把能幫助最多人戒菸的「2018戒菸就贏比賽」辦好。

(中時 )