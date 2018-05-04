教育部究竟有無權拔管？3分鐘一次看懂10大爭議

2018年05月04日 12:07 中時電子報 簡怡欣

今天台大師生將發起「新五四」運動表達對教育部不滿。(圖/本報資料照)

台大自主聯盟今（4）日將從下午至晚上舉行「新五四」運動，表達對教育部的不滿，主張「依法行政，台大校長台大選」，預估參與人數將會達到上萬人，同時並於臉書粉絲團製作教育部拔管懶人包，一次看懂台大遴選案10大爭議Q&A。

由台大自主聯盟成立的臉書粉絲團「堅守大學自主，支持管中閔院士擔任台大校長」，針對「教育部有無拔管權？」、「大學自治無限上綱？」，以及「管並未主動揭露獨董？」、「管兼獨董違規偷跑？」、「管與蔡之間的利益迴避？」、「教育部對台大高標準審查錯了嗎？」、「遴選、迴避規則無法防堵利益關係？」、「特定委員是否應迴避？」、「誰有主動揭露義務？管要負責？」、「管論文抄襲？」等議題進行分析。

Q1、教育部有沒有「拔管」權？大學法第九條「聘任」如何解釋？

A1：教育部長杜正勝說，以後遴選委員會要負起責任，教育部完全尊重學校的決定。當時從二階段遴選改為一階段的目的，就是要解除教育部的最終決定權，並將教育部的行政監督權淡化。

Q2、大學自治不應無限上綱，不能作違法的事，難道要讓違法者上任？

A2：教育部應先證明當選人或遴選過程「違法」，而非由行政機關單方面作「有瑕疵」的模糊指控。

Q3、管中閔並未主動揭露他是獨董？

A3：從教育部的《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》到《國立大學校長遴選委員會組織及運作要點》，皆未載明擔任獨董必須揭露，何況各管中閔是經台大核可當獨董在案。

Q4、管中閔並管兼獨董偷跑違反兼職規定？台大校方及管都違法？

A4：「溯及承認」是法律適用的常識。民法第115條：經承認之法律行為，如無特別訂定，溯及為法律行為時，發生效力。至於擔任審計委員會與薪資報酬委員會，依證券交易法規定，與擔任獨董是同一件事。

Q5、管中閔與蔡明興間有利益迴避問題？

A5：行政程序法、部頒國立大學遴選辦法、台大校長遴選辦法中沒有一條規定要迴避。

Q6、教育部對台大校長高標準審查，難道錯了嗎？

A6：這不是高標準，而是雙重標準。陽明大學校長迎郭旭崧曾任心悅生技獨董、審計及薪酬委員會委員，他更是「薪酬委員會召集人」。張鴻仁是陽明校長遴委會「召集人」，也是心悅生技董事。教育部於2017年底面對爭議，卻執意放行。

Q7、遴選、迴避規則無法防堵利益關係？

A7：贊成修法！其他候選人也跟遴選委員有同事、上下屬關係！但依法行政、不溯既往原則是基本！

Q8、特定委員若有偏頗之虞必須迴避？

A8：教育部來函要求刪除，自己廢掉了特定委員會必須迴避的權限。教育部既還解釋了遊戲規則，如今反過來挑遴選會毛病。

Q9、誰有主動揭露義務？管中閔未主動揭露獨墓資訊要為此負責？

A9：依《國立大學校長遴選委員會作業細則》，校長侯選人只能由第三者推薦，並非管中閔填表申請參選。上市公司獨董是公開資訊，在網路上隨便找就有。’

Q10、管中閔論文抄襲？

A10：早被證明烏龍，舉發此事的民進黨立委張廖萬堅好久不吭聲了。

(中時電子報)