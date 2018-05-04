馬英九建議「以核養綠」 賴清德：違反主流民意

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深澳電廠興建議題爭議不斷，前總統馬英九提出「以核養綠」，認為這才是務實的能源政策。行政院長賴清德今天在立法院答詢時說，可以看出馬英九的說法就是要「重啟核四」，但台灣社會經過幾十年的論辯，終於達成非核家園目標，馬英九重提核四除了違反主流民意，也跟目前的《電業法》不合。

民進黨立委王定宇今天在立法院會質詢時表示，馬英九提到要「重啟核四、以核養綠」，這個政策可不可行？賴清德說，非核家園目標已經明載於《電業法》中，今天馬英九重起爐灶、重提核四，除了違反主流民意，也跟電業法不合。所以他們強烈對深澳電廠的興建表達不同意見，正可以從馬英九說明中看出，他們是希望重啟核四。

王定宇詢問，深澳電廠是否可能由燃煤改為使用天然氣發電？賴清德表示，基隆市長林右昌已明確表示不會同意輸送管線經過基隆市，深澳電廠周邊本身又以有卸油碼頭與漁港，也無法容納天然氣接收站。賴清德說，目前同樣燃煤的林口電廠與大林電廠，夠過使用超超臨界機組，與高效能低雜質的媒，廢氣排放標準已經接近燃燒天然氣。

另外，王定宇也問到，今年4月調漲電價後，在賴清德閣揆任內能否宣示不再調整？賴清德說，是否調漲要看不同時候能源價格狀況，交電價審議委員會，按照立法院通過的電價公式辦理，但行政院會提醒經濟部要重視民生。

(中時 )

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