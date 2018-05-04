《全台最速報》台大海外校友怒了！５校友會譴責教育部拔管

2018年05月04日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎台大海外校友怒了！５校友會譴責教育部拔管

蔡政府拔管事事件持續延燒，台大包括泰國、印尼、汶萊、香港、馬來西亞等海外校友會也發表〈台大海外校友嚴正聲明，全力捍衛大學自治〉，譴責政治干涉台大自主，堅決捍衛母校自由校風。

◎成大響應台大新五四 綁黃絲帶爭校園自主

由成功大學現任教師、退休教職員組成的「成大人校園自主行動聯盟」，4日上午10點在成大榕園響應台大「新五四運動」，動員百餘人綁黃絲帶行動，結果，一群成大學生高舉白布條抗議這個行動不代表學生立場，更點名活動成員之一的前主秘陳進成，指其曾參選新黨立委，是校園民主殺手，活動變調。

◎中市明起停水41小時 46處免費取水點看這裡

停水大作戰！台中市將自5日上午10時起至7日上午3時止停水，影響時間計41小時，計有11個行政區，14萬戶受影響，很多民眾已開始儲水備用，中市府提醒提早儲水備用，也提供多處非飲用水取水點供免費取用，可用來洗滌或澆灌，包括地下水資源40處，水資源回收水6處。

◎兩人首度同台 互動平平 丁守中: 馬前總統有鼓勵我

國民黨日前公布黨內民調，確定由支持度達4成的前立委丁守中出線，丁隨即馬不停蹄勤走基層，4日出席松山慈惠堂母娘文化季，首度與前總統馬英九同台，但雙方互動平平，未多作交談，丁守中受訪時表示，馬前總統有鼓勵他，認為「有志者事竟成！」

(中時電子報)