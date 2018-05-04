創先列! 法院單獨為她開庭 小燈泡媽哭訴：很委屈

2018年05月04日 12:26 中時 林偉信

小燈泡媽媽王婉諭日前在臉書開罵，指稱她是看了新聞才知高院審理進度，司改沒有尊重被害人，講再多都是屁，高院創先例在4日未提被告單獨為她開庭，她在法庭數度掉淚解釋並非不願意與法官對話，她感謝法官願意感受家屬面對被告的難處。

上個月殺害小燈泡凶手王景玉的押期因即將屆滿，受命法官吳秋宏提訊王男並與律師討論庭期，事後擔任司改委員的小燈泡媽媽認為法官沒有通知家屬，在臉書「覺得超不爽」的心情圖案痛罵司改，高院最後決定在不提訊被告的情況下增開審理庭。

審判長謝靜慧一開始就為引起誤會表示歉意。她解釋，延押庭依司法實務都只有提訊被告，但她認為司法要有同理心，她在案發時看到小燈泡的新聞，心理也很痛、很受傷，她可以體會家屬的心理，也願意親自與小燈泡父母面對面溝通傾聽其心聲。

小燈泡媽媽王婉諭隨即發言表示，前2次高院開庭她沒有出庭只委任律師是一個計劃，但後來經媒體報導才得知後續審理進度，對家屬而言感受相當錯愕，她情緒仍然相當激動，邊講還邊用手帕拭淚。

審判長謝靜慧連忙安撫情緒，並說單獨召開沒有被告的審理庭，就是考慮到被害人家屬的心情，也想來聽聽家屬對於被告有無再犯可能或量刑的意見，小燈泡父母的律師表示對於精神鑑定或量刑的意見，會再與家屬討論後以書面表達。

庭末，王婉諭又再次表示，不是消極抗拒或完全不願意與法官對話，只是家屬面對被告確實有難處，小燈泡父親劉大經則是起身，對於法官展現的善意表達感謝。

審判長謝靜慧說，她也是媽媽，對於王婉諭在面對巨大悲痛下，還能投入司法改革工作感到敬佩，未來也希望在後續的審理，與家屬、檢方及被告律師一起討論，釐清被告是否有再犯可能、如何矯正，庭訊近1小時結束，審判長諭知下次開庭將進行鑑定人詢問。

(中時 )