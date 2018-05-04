溫馨五月天 康乃馨花價比去年便宜

2018年05月04日 12:17 中時 吳敏菁

彰化縣是康乃馨的故鄉，種植面積全國最大，花色繽紛，品質優良。（吳敏菁攝）

彰化縣議員劉淑芳（左）關心康乃馨花價不如去年，也為了感謝天下所有母親的辛勞，4日在彰化縣議會定期大會，特別準備康乃馨致贈彰化縣長魏明谷、彰化縣議長謝典霖，邀請共同促銷在地花卉。（吳敏菁攝）

溫韾五月天，彰化縣議員劉淑芳關心康乃馨花價不如去年，也為了感謝天下所有母親的辛勞，4日在彰化縣議會定期大會，特別準備康乃馨致贈彰化縣長魏明谷、彰化縣議長謝典霖，邀請共同促銷在地花卉，關心花農，讓花卉融入日常生活。

彰化縣長魏明谷表示，縣府努力行銷在地農產花卉，將透過贈送康乃馨活動，傳遞一份幸福與感謝，藉由一束康乃馨，祝福所有媽媽母親節快樂，也歡迎大家多多選購康乃馨，幫助在地花農促銷在地花卉。希望民眾能多選購在地花卉。

彰化縣議長謝典霖表示，最近康乃馨價格偏低，呼籲民眾於母親節前多購買鮮花，送給媽媽表達最誠摯的敬意，也幫助辛苦的花農促銷、增加收入，一舉兩得。

劉淑芳表示，彰化縣是花的故鄉，也是國產康乃馨最大的產地，花農栽培技術純熟，花型、花色眾多、貨源穩定、質量佳且價格平實，是國人選購母親節應景花卉的首選，除此之外，還有許多縣產花卉如火鶴紅、文心蘭、非洲菊或百合等等，值得多多選購，愛彰化的花農。

(中時 )