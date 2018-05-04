手機螢幕當保母 2歲女童竟近視100度

2018年05月04日 12:19 中時 倪浩倫

2歲就近視你敢信？一名2歲11個女童，某次例行檢查時，意外發現近視已高達100度，原來家長在1歲時就讓她用手機、看影片；醫師警告，2歲以下孩童，絕不要接觸螢幕，並應多從事戶外活動來「護眼」。我國一項最新研究更指出，透過下課「教室淨空」來讓學童從事戶外活動，除了能減少學童罹患近視，更能抑制近視的惡化。

該項計畫「校園近視預防介入計畫」是全世界第一份的研究報告，證明「戶外活動」可顯著抑制兒童近視發展達「一年後延緩30％的惡化」；該計畫在2013~2014年間，於北中南隨機挑選7間學校來介入、9間學校為對照組，參與學生共693人，介入措施包括下課教室淨空、讓學生進行戶外活動，以及加強戶外教學等，使得學生每周到戶外接觸陽光時間達11小時。

該計畫負責人、高雄長庚眼科系主任吳佩昌說，相較於室內光，陽光可以刺激眼球內的多巴胺生成，進而能抑制眼軸因近視而拉長，然而，過往的研究都是顯示，戶外活動時間的影響，主要出現在「尚未近視兒童身上」，而非近視兒童。

吳佩昌表示，這項研究是全球第一份研究報告顯示，戶外活動能顯著抑制「兒童近視」的惡化程度，其近視發展一年後可延遲30％；研究指出，有介入的學生，一年後近視增加35度，比未介入者少了12度、改善超過3成，對於已經近視的兒童，增加的近視度數也少了23度，快入近視惡化率也低了逼近10％。

吳佩昌說，戶外活動是預防近視、以及控制近視惡化的重要輔助治療，而且無論是在走廊還是樹蔭下的戶外活動，就具有效果。

衛福部國健署長王英偉說，孩童的近視問題，已成為我國相當嚴重的社會問題，家長應提高警覺，每年帶孩童做1~2次的定期視力檢查，未滿2歲者，不要給他們接觸任何3C產品的螢幕，就算滿2歲、每天使用的時間也不要超過2小時，放學、放假時，應多帶孩子到戶外活動，用眼30分鐘便應休息10分鐘。

(中時 )