台大54燭光晚會 檢察官劉承武絕美「超偶」愛女曝光

2018年05月04日 12:15 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉 、 余弦妙 / 綜合報導 / 綜合報導

台大校友劉忻怡被稱為「台大創作甜心」。(圖/翻攝自劉忻怡臉書)

「54為台大而戰」一張圖掌握注意事項。(翻攝自臉書《還我校長 黃絲帶的關懷》)

為抗議教育部粗暴「拔管」、干預校長遴選，台大師生發起「新五四運動」，除了今天下午在台大傅鐘前靜坐、「戶外上課」21分鐘，晚間6點將於校門口舉行燭光晚會靜坐，為了怕活動擦槍走火，台大自主聯盟已自製「注意事項」，提醒勿有暴力衝突。

「新五四」運動包括靜坐、戶外上課、發表新五四宣言、遞送陳情書給台大代理校長郭大維，晚間6點開始展開「愛台大」燭光晚會，台大自主聯盟有學生自己作詞作曲「光燭」，當「愛台大」燭光晚會主題曲，由檢察官劉承武女兒、台大政治系畢業、曾經參加過「超偶」歌唱選秀的劉忻怡主唱，力挺台大學弟妹。

首先在PTT上號召民眾參與5月4日遊行抗議的台大化學系助理教授徐丞志表示，「愛台大」燭光晚會會於下午6點準時開始，並進行到晚上9 點，學校駐衛警會維現場秩序，大安分局也會待命，若有外人進入，並有不當行為，會出面阻止。

根據臉書《還我校長 黃絲帶的關懷》粉絲專頁，台大自主聯盟已將燭光晚會注意事項貼出，提醒「拿到潮T的可以穿上，腳踏車請停在腳踏車格中，盡量停遠一點，勿交通混亂；這是一個柔性的活動，請大家勿有肢體衝突、使用暴力或言語攻擊，當天有校警隊、工作人員維護大家的安全。此活動為守護台大，請其他議題之陳抗團體尊重活動的主旨與秩序。」

【燭光晚會活動流程】

16:00-16:21全校師生集合@傅鐘

16:21-17:00師生代表遞交陳情書@傅鐘

17:00-18:00論壇、遊行@傅鐘-校門口

18:00-21:00白燭光晚會@校門口

(中時電子報)