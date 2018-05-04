蔡英文電動機車處女秀 獻給gogoro

2018年05月04日 13:06 工商 彭媁琳

總統蔡英文試乘gogoro電動機車，示範6秒鐘更換電池。（彭媁琳攝）

總統蔡英文試乘gogoro電動機車。（彭媁琳攝）

總統蔡英文試乘gogoro電動機車。（彭媁琳攝）

總統蔡英文進行5+2產業創新之旅，4日參訪生產gogoro電動機車的睿能創意，蔡英文用6秒鐘示範換電池，並且試坐gogoro機車。被問到會不會想考駕照時，沒騎過機車的蔡英文笑著說：「要去問我的侍衛長。」

蔡英文4日視察睿能創意、亞洲・矽谷計畫執行中心、研華電子，推動物聯網產業。蔡英文先是抵達位於桃園龜山的睿能創意，該公司以機器手臂生產gogoro電動機車，蔡英文指出，gogoro的生產線和一般機車工廠並不一樣，不會聞到臭油味，而且很乾淨，工作環境像是她曾經到美國參觀的臉書等高科技公司。

蔡英文在gogoro大廳中，示範6秒鐘更換電池，單手提起約9公斤的電池，蔡英文完全不感到吃力，覺得很方便、輕鬆。

接著蔡英文戴上白色的安全帽，在大廳中試著乘坐gogoro電動機車。現場媒體問她，有多久沒騎機車了？蔡英文靦腆地笑說：「我沒騎過機車。」接著記者追問，會不會想要考駕照？蔡英文則回應：「要去問我的侍衛長。」

(工商 )