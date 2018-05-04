2018捷運盃街舞大賽報名開跑 總獎金76萬元

2018年05月04日 12:43 中時 吳堂靖

2018捷運盃捷客街舞大賽報名開跑！由藝人邱勝翊、愷樂攜手擔任雙代言人，本屆以「OPEN MIND．OPEN CITY」為主題，象徵台北為多元創新的國際城市，要讓每位參賽者大膽發揮創意，本屆首度取消複賽，鼓勵隊伍過關斬將闖進決賽，總獎金高達76萬元，即日起開始報名至7月1日止。

邁入第14屆的捷運盃捷客街舞大賽，4日舉辦活動記者會，由去年A組亞軍隊伍「動手動腳」帶來活力十足的開場表演，舞蹈系出身的愷樂、超人氣偶像邱勝翊也以前輩之姿，分享練舞經驗，並在決賽當天擔任評審，準備使出渾身解數，與參賽者「尬舞」一較高下！

此次街舞大賽分為「A組少年組」及「B組青年組」，並首度取消複賽，7月14日及7月15日舉辦初賽，7月28日進行冠軍決賽，各組冠軍可獲得獎金16萬元、亞軍10萬元、季軍5萬元、優勝（各組3名）2萬元，決賽入圍獎金2500元（各組4名），總獎金高達76萬元。

捷客街舞大賽初賽及決賽均於捷運大安森林公園站陽光大廳舉行，初賽另分為A、B組，各組前10名即可進入決賽。

報名即日起至7月1日止，報名並參加初賽的隊伍，即可獲得8月25日首度在台北小巨蛋舉辦的「2018捷運街舞音樂Party」入場門票，詳細參賽辦法可至街舞大賽官網（https://www.metrotaipeidance.com.tw/）查詢。

(中時 )