政府承認 因IKEA出名肉丸非源於瑞典！它實際來自....

隨著IKEA聞名全世界的「瑞典肉丸」，原來產地是.....土耳其。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，提到瑞典肉丸（Swedish meatballs）、曾逛過或在宜家家居（IKEA）餐廳吃過飯的人應該不陌生，這道佳餚跟隨宜家家居，來到全世界許多角落，成為不少人對瑞典美食的第一印象。

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但瑞典政府日前卻透過官方推特，向大眾承認，這個風靡多地的「瑞典肉丸」，實際上並非源自瑞典，而是18世紀時、由當時的國王卡爾十二世（King Charles XII）從土耳其帶回食譜，其實這是一道土耳其佳餚！

公元1697至1718年在位的卡爾十二世，為樹立瑞典在北歐的霸權，向結為同盟的俄羅斯、波蘭、薩克森及丹麥邦國宣戰，稱之為「大北方戰爭」（Great Northern War）。戰爭初期連傳捷報，率軍深入俄羅斯境內，卻在1709年遭遇酷寒冬季、慘敗給做好充足準備的俄軍。卡爾十二世戰敗後遭流放至土耳其，5年後才返回瑞典。當時，旅居異鄉的他，在返國後將多款美食與製法帶回瑞典，除肉丸外，還有咖啡和椰菜包飯。

不少人對此感到震驚，更有網友笑稱，「我的人生都是個謊言。」據了解，光是在全世界的宜家家居餐廳內，顧客每天共吃掉約200萬顆「瑞典肉丸」。土耳其媒體也訪問當地製作肉丸的廚師，不少人聽聞此事後，都表示感到很光榮。不過，土國國際發展署官員也建議宜家，未來應為肉丸另取名稱，不適合再用「瑞典肉丸」上架了。

(中時電子報)

文章來源：'My whole life has been a lie': Sweden admits meatballs are Turkish

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