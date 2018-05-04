18歲自學生用畫說出他內心及眼睛所見

張其心展出作品《戲中戲》。（鄧博仁翻攝）

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張其心於展覽現場創作的作品。（鄧博仁攝）
展場一隅。（鄧博仁攝）

張其心(暖魚行)，18歲自學生，長相清秀，跟名模林嘉綺幾分神似，目前是一名創作者、市集擺攤人，《旮旯國遊記＿涉水》是她人生中第一次個展，除了現場創作作品外，更於展覽期間安排了幾場表演及對話。

布展幾天，找了幾位朋友一起協助掛畫，不假專業布展人員之手，朋友幫作品上牆，她則於展場空間內作畫，也就是帶了許多畫來展覽外，還於現場創作，牆上有裱好框的畫，也有直接於牆上創作的圖，這些圖都有關連性，算是其心心靈的出口。「任何不可思議皆緩緩的、無聲的、清澈的、矛盾的、悵然的進行。每幅畫都悄悄銜接一個夢境的開口，畫中的故事也投射了這一年的創作心情，一步步向前。」她為展覽寫下這些話。「有時會被自己的畫驚醒」這是展前臉上冒出幾顆豆豆的其心的無心話。

藍色是他的內心世界，沒有頭髮的頭像是她的想像，偶爾穿插幾張粉紅色的畫作是她少女心初開，噗通噗通響著…

|| 展出時間 ||

即日起 - 2018/5/13 (日)

週日- 週三 1000 - 1900

週四- 週六 1000 - 2000

|| 展出地點 ||

田園城市生活風格書店

台北市中山北路二段72巷6號B1樓

|| 展覽活動 ||

創作表演

5/5 (六) 1400 - 1800

觀眾限制：15人內

講座 - 棲居於創作中

5/12(六) 1500-1700

人數：30人

(中時 )

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