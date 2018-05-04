總統要考摩托車駕照 原來要先問他

蔡英文總統4日視察睿能創意公司，並戴上安全帽與人氣產品gogoro電動機車合影留念。（范揚光攝）

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蔡英文總統4日視察睿能創意公司，並對於綠能產業前景表示樂觀，圖為工作人員正在組裝gogoro電動機車。（范揚光攝）

蔡英文總統5+2產業創新系列系列之旅第二站「亞洲∙矽谷推動方案」，今天來到桃園，首站參訪生產電動汽車的gogoro睿能創意公司；蔡英文總統還坐在機車上，被問到要不要考駕照，總統說，「那要問侍衛長」。

總統致詞時強調，「要被剝削的對象是很樂意被剝削的，這就是我們社會真正達到另為一個境地。」

總統先是把摩托車放上充電電池，隨後戴上安全帽，坐在機車上，動作相當生澀，一看就知道不會騎車；媒體問詢問，「總統你有多久沒騎了？」總統笑著說，「我沒騎過機車。」媒體追問，要不要考駕照，總統笑得尷尬說，「那要問侍衛長」。

總統致詞時指出，今天來看一個很不一樣的工廠，這地方是個工業區，大家心裡的期待就是，很熱、有很多重油味道，但今天進來的感覺，這地方跟我到美國的科技公司，包括facebook工作的場域很像，所以執行長一再強調就是，他們不是做摩托車的，他是一個智慧型製造的典範，更重要是要創造一個系統出來，我們可以節電、空污，為下一個世代創造更多的可能性，這是這公司最重要的目標跟目的。

總統說，今天來了之後，感覺這國家真的進步了，「我們國家下一個世代、甚至下下一個世代的工廠，就是這個樣子」，不是只是機械、零組件，它代表是一個人的智慧怎麼灌注在機械裡面，讓他完成生活上總總需求，這天對她來說，是很值得一趟旅程。

總統說，她為什麼要這趟旅程，前段時間她必須回陽明山的家，出來時看到我家巷口的加油站，從念大學我就常常去加油，這加油突然很不一樣，就放了一個大大箱子，有一顆顆很閃亮的東西，就覺得，這很漂亮的東西是什麼，後來知道，這是電池交換站，她就停在旁邊就想，要來看看這家公司，所以這次產業之旅，她就跟幕僚說，要去看看，這是什麼樣的一家公司。

總統表示，台灣的工業確實也將進入下一個世代，甚至是4.0甚至超4.0，也充分結合ICT能量，加上機器製造的能量，要為我們現在苦惱的事情，創造可能性。

總統強調，今天在的地方是桃園，是個年輕的地方，充滿未來性的的城市，這是發展亞洲矽谷最重要的基地。

(中時 )

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