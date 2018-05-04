中部學生公祭哀悼「拔管」 聲援台大黃絲帶

學生獻上白百合表達哀悼「拔管」。（盧金足攝）

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大學生在市政公園綁上黃絲帶。（盧金足攝）
中部大學生今天在市政公園舉行哀悼大學校園民主已死的公祭活動。（盧金足攝）
活動發起人大葉大學大四學生王振華表示，4日是教育部拔管的第7天，今天是拔管的「頭七」，大學生以公祭哀悼。（盧金足攝）
來自中部多所大學的數10名大學生，4日上午在台中市西屯區市政公園舉辦舉行公祭，悼念大學民主精神已死。（盧金足攝）

來自中部多所大學的數10名大學生，4日上午在台中市西屯區市政公園舉辦舉行公祭，悼念大學民主精神已死，活動發起人大葉大學大四學生王振華表示，2018年5月4日是五四運動99年，也是教育部拔管的第7天，今天是拔管的「頭七」，他希望各地青年一起聲援台大學生，不要讓今天台大的鬧劇，變成明天其他大學的悲劇。

這場在市府和議會中間的綠地舉行的活動，立委盧秀燕、江啟臣、市議員楊正中都派代表聲援，市議員沈佑蓮到場力挺，要求政治黑手退出校園。

來自大葉大學、中興大學、靜宜大學、建國大學、中州大學及東海大學的多所大學學生，穿著黑衣，綁著黃絲帶，發出大學民主自治「訃文」，今天一早10點在台中市政公園穿黑衣「公祭」，手拿白百合獻花，強調要還給大學民主自治。

東海大學謝同學說，公民素養是民主社會必修學分，而大學是最理想場域，公民除了關懷社會、時事，更重要的，是對民主法治的嚮往、堅持。教育部帶頭傷害大學自主，是最壞示範，如何實現民主、公平與正義呢？

大葉大學羅同學質疑，教育部長吳茂昆說「學術沒有民主」。只有學術卻沒有民主，談何學術自由？他們設計這張訃聞，寫的孝男是「捍衛大學民主者」孝女是「捍衛學術自由者」，哀悼大學民主被宣判死亡。

公祭活動負責人王振華強調，德國法學大師布魯赫說過：沒有正義的國家，有如有組織的盜匪集團。期盼政府尊重大學自主與學術自由，捍衛正義的遺產。也希望各地青年學子共同聲援，守護民主自由。

台中市長參選人盧秀燕競選總部響應學生自主發動的捍衛校園民主的活動，除發動青年軍到場，競選發言人蔣豐懋與張又仁提出三點訴求，要求教育部長吳茂昆立即下台，政治黑手應該退出校園，還大學自治一個乾淨透明的空間，新上任的吳茂昆無視輿論民意，馬上出手「拔管」，質疑拔管案幕後黑手應另有其人。

(中時 )

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