立委提取消房仲報酬上限 消基會：恐墊高成本

2018年05月04日 13:13 中時 洪安怡

立委洪宗熠、鄭寶清等人日前提出取消房仲業者服務報酬6％上限，交由市場機制自由議題。消基會指出，國內現行6％仲介服務費上限，已是世界第2名，僅次於墨西哥，應朝向3~5％的國際水準進行調整，而今還要取消限制，恐怕會導致業者收取更高的服務費，買賣成本更高。

依據消基會統計，近3年內共接獲有關不動產交易相關糾紛共36件，其中以房屋漏水、壁癌導致消費者想退屋，退服務費居多。

消基會舉例，曾有民眾向某大房仲品牌買屋，當時業者宣稱該屋並未進行任何修繕與粉刷，不料買後發現房子出現大量地震過後出現的裂痕，最後民眾與賣家達成和解，屋主以297.5萬元買回房屋，但民眾當初購入價格為325萬，還是損失了30萬元，痛批房仲輕鬆賺走服務費，卻不用負擔任何責任，

以國際標準而言，過去10年內，多數國家仲介費都明顯下降，消基會舉例，如白俄羅斯10.5％下降至2％、俄羅斯7.5％下降至4％、中國7.5％下降至2％，僅少數國家因為引進買方經紀人制度而使仲介費上升，香港由1％上升到2％，日本由3％上升到6％，多數國家的平均仲介費落在3~5％區間。

消基會補充，目前北歐國家的仲介費則最低，平均為1.7％，最高則是墨西哥，仲介費達7.5％，而台灣的仲介費6％僅次墨西哥，排名世界第2，也比比美國平均5.5％還高，儘管根據內政部2015年調查結果，目前實際收取服務報酬比率平均為4.33％，但倘若輕易取消上限，恐導致業者會收取更高的服務費。

消基會董事長游開雄認為，市場機制必須在市場制度健全下才能發揮，現行不動產市場的資訊仍不透明且不對稱，不動產交易糾紛仍相當多，政府應加強宣導6％為「上限」，不一定非要收取6％，且應該朝向國際水準3~5％之間向下修正。

住商不動產企研室經理徐佳馨指認為，服務費的收取，與業務員的質量、產業競爭，以及整體市場狀況有相當大的關聯，「沒上限沒有安全感，業者也希望有可遵循的規則」，取消服務費上限是否會造成影響，就目前市況而言尚難評估。

(中時 )