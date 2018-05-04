台北國際旅展登場 估4天吸引30萬人

2018年05月04日 13:15 中時 陳祐誠

上半年度全台最大國際旅展「TTE台北國際觀光博覽會」，於5月4日至7日在世貿一館登場，今年匯集22個國家，近350個旅遊單位、500個品牌，入場人次可望突破30萬。各家旅遊業者在旅展推出優惠，包括郵輪買1送1、香港3日2999元、韓國5日5488元（未稅）、上海4日5499元、澳門3日5500元、日本5日5999元、新加坡4日11999元、倫敦5日28999元等優惠。

主辦單位表示，5月4日至7日，上午9時40分前300名購票入場且於大會指定入口排隊者，可獲得「開運主題福袋」，有機會得到自由行、人氣樂園門票、五星餐券、旅遊用品等好禮。今年旅展好康加倍，祭出百萬旅遊金吸客，再天天加碼抽出不限航點機票。活動也與國民旅遊卡合作，凡公務員本人持國旅卡，可享12時前入場免費，省下200元門票。

雄獅旅行社總經理游國珍預估，今年第一季業績成長約2成，第二季成長表現也不錯，今年旅展預估也能較去年業績成長約2成。長程線方面，可有3000至5000元的折扣，其中紐澳線降幅最多，美西也出現3萬元有找的優惠。短程線方面，澳門暑假未稅3000元的優惠，最適合小資族旅遊。

台北國際觀光博覽會活動時間為4日到7日，上午10時至晚間6時。

(中時 )