中市路平將達標！中央前瞻計畫補助10億

2018年05月04日 13:25 中時 盧金足

台中市政府建設局推動4年500公里路平專案即將達標，道路更是連續2年獲得內政部評比全國第一，直轄市道路平坦度第一、綜合評分也從往年的甲等躍升為優等。今年4月底，再獲得內政部營建署第三階段提升道路品質計畫補助，核定15案件，總經費10億4678萬元。

建設局持續在各區進行路平工程，為進一步提升全市道路品質，市府依據《106至109年提升道路品質計畫(內政部)補助執行要點》及《提升道路品質建設計畫(公路系統)補助執行要點》，分別向內政部營建署及交通部公路總局提報申請計畫，也獲得中央支持。

其中，內政部營建署第一階段於106年9月核定7案件、總經費1億5032萬元；第二階段於107年1月核定11案件、總經費4億3069萬元；第三階段則於107年4月核定15案件、總經費10億4678萬元。

建設局長黃玉霖表示，台中市推動路平專案3年多來即將完成500公里目標，日前完成捷運綠線沿線文心路首段路平更具示範作用，公益路至大墩七街之間的人行道、老舊民生管線、孔蓋、殘障坡道等銜接界面，以及最重要的路面舖平，都一次大幅改善，煥然一新，滿足不同用路族群的需求。未來將持續配合捷運進度，分段完成路平工程。

(中時 )