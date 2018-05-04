朱立倫命令議員「站遠一點」 原來是要....

2018年05月04日 13:20 中時 陳俊雄

小朋友高興地躺在永昌公園人工草皮上玩耍。（陳俊雄攝）

緊鄰台鐵西部幹線的鶯歌永昌公園，5月4日上午在新北市長朱立倫主持下正式啟用，朱立倫肯定施工團隊翻轉一般人對公園的印象，整合附近閒置公有地，打造出全市首座3D熔岩立體彩繪溜滑梯，讓永昌公園成為鶯歌地區親子悠遊的第一首選。由於年底選戰將屆，朱立倫還開玩笑地命令宣布不再連任的市議員蘇有仁「站遠一點」，並拉近接替蘇有仁參選的蘇泓欽一起合影。

鶯歌永昌公園位於尖山埔路2段尾端，北鄰永昌街，南鄰八德路，旁邊又有台鐵西部幹線，原有的公園為10多年前蘇有仁擔任鎮長時所闢建的，遊憩、體健設施老舊，隔鄰又有一處閒置已久的招商用地，在市府與地方積極爭取下，整合附近閒置公有地併入開闢公園，再進行整體規劃，工務局新工處以大約半年時間施工，並於今日完工啟用。

朱立倫表示，繼鶯歌鳳福、鳳祥公園後，市府又接續完成鶯歌永昌公園，尤其永昌公園特別將鐵道周邊的閒置土地結合，在市議員蘇有仁協助下，於去年底啟動公園活化再造，並設置一處全台首座以3D熔岩立體彩繪為主體的地景遊戲場，及溜滑梯、攀爬網、攀繩、馬賽克跳樁座椅等遊憩設施，整合既有之體健及遊園步道等設施結合，不僅讓公園充滿自然文創氣息，同時也讓大人、孩童們共同享有安全舒適的休閒環境。

由於年底選戰將屆，日前才獲得國民黨內提名的新人市議員候選人江怡臻、王明麗也現身現場。至於爭取建設永昌公園的蘇有仁也已表態不再連任，將改由其子蘇泓欽接棒，朱立倫看到蘇泓欽還不諳「卡位」，開玩笑地命令蘇有仁「站遠一點」後，拉近蘇泓欽一起合照。

新工處表示，開闢永昌公園總工程費約1200萬元，面積達5400平方公尺，在施工團隊聽取地方及公民團體意見後，以親子同樂的概念作為公園設計主軸，設置大人小孩、不分老少的健身樂活設施，更結合文創美學，讓永昌公園成為鶯歌親子悠遊指標首選。

(中時 )