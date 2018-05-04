歐洲跨國詐騙逾6千萬 除孕婦外90嫌全部收押禁見

2018年05月04日 13:40 中時 陳慶居 、 李佳玲

犯嫌接受偵訊期間，坦言害怕被遣送到大陸。（陳慶居攝）

苗栗檢警根據高檢署交查歐洲電信詐騙集團機房，經檢察官黃振倫指揮刑事警察局國際刑警科及苗栗縣警局刑警大隊專案偵辦，蔡姓男子等成員涉嫌涉嫌在斯洛維尼亞共和國、克羅埃西亞共和國成立電信詐騙犯罪組織，向中國大陸民眾詐騙案件，不法所得逾6000萬元。

偵辦期間透過法務部國際、兩岸法律事務司及外交部等單位協助，蒐集相關犯罪事證，並及時掌握國外查緝相關資訊。全案91犯嫌被押返苗栗偵辦後，除1名孕婦外，另90人獲法院裁准收押禁見。

苗栗地檢署4日宣布完整破獲這個跨國詐騙集團，此案於今年1月18日，於斯、克兩國展開攻堅行動，成功在斯國破獲1處機房，逮捕36名台嫌，克國破獲2處機房，逮捕61名台嫌，總計97人，其中4人羈押斯國、2名人羈押克國受審。其餘91名電信詐欺犯嫌，分批於今年1月29日、31日（斯國32名），4月27日、5月1日（克國59名）相繼遣送返台。

苗栗地檢署專案小組偵訊後，除孕婦1名予以交保外，其餘均認為犯罪嫌疑重大，有逃亡且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，陸續向苗栗地院聲請羈押禁見獲准。期間動員了3位主任檢察官和14位檢察官，警方動員人數更為可觀。

更讓人傻眼的是，有批犯嫌竟然在飛機上向空姐要酒不成，言語調戲空姐，遭到社會各界撻伐。

(中時 )