蔡其昌下鄉視察 拚台中海線自來水普及率

立法院副院長蔡其昌邀集相關單位前往大安區會勘自來水延管工程。（王文吉攝）

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台中市大安區南庄里自來水延管工程獲中央及地方補助2475萬元，完工接管後自來水普及率可上升至64％。（王文吉攝）

為改善台中市大安區南庄、福興兩里居民的用水權益，立法院副院長蔡其昌向水利署及台中市政府爭取6千餘萬元補助，4日邀集相關單位會勘自來水延管工程，未來完工接管後，海線自來水普及率可望再創新高。

立法院副院長蔡其昌4日邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭、台灣自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞、大安區公所區長周琇茹及台中市政府經發局等至大安區南庄、福興二里會勘自來水延管工程。

蔡其昌表示，這些年來我們一庄一里逐步改善，讓家家戶戶都能有自來水可使用，偏鄉自來水問題絕對要徹底解決。這次預算的爭取，除了幹管補助外，幹管至家戶管路，20M內都會全額補助，再次將大安區自來水接管率往上提升。

鍾朝恭承諾水利署會盡力來協助各項政策的落實。蕭淑貞表示，中央力推提高自來水普及率，自來水公司會全力來協助二里的延管工程，居民申請用戶新裝工程，範圍內全額補助外線設備費用，讓海線居民也能享有好的用水品質。

南庄里有352戶，其中自來水用戶僅44戶，核定補助受益用戶182戶，自來水普及率12.5%上升至64%。福星里行政互數395戶，其中自來水用戶僅107戶，核定補助受益用戶221戶，自來水普及率30.5%上升至83%。

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