中市府推動綠色交通 電動公車全國之冠

2018年05月04日 13:55 中時 盧金足

iBike公共自行車今年暑假將達成300站目標，並遍佈全市29個行政區。（盧金足攝）

台中市政府運用多元政策推動綠色交通，台中電動公車快速成長，目前總數82輛高居全國之冠；二行程機車去年也汰換近6萬輛，目標達成率六都第一，iBike公共自行車今年暑假將達成300站目標，並遍佈全市29個行政區。

交通局提出《台中關鍵8微克－綠色交通計畫》，透過促進能源使用方式轉變、提升交通運轉效率、營造低碳綠能運輸使用環境、降低私人運具使用等4大策略面向，提出9項行動計畫及相關強化管理作為，並輔以多項強化管理作為，改善交通工具汙染源，獲得行政院肯定與支持，並擇定為示範計畫協助推動落實。

綠色交通計畫包括：鼓勵易壅塞運輸路廊汰換為電動公車服務、補助電動公車老舊電池汰換、主要幹道智慧化動態續進號誌、智慧停車管理系統建置、電動公車充電場站及設施補助、水湳智慧城智慧綠能運輸示範計畫、共享電動機車購車補助計畫、綠色運輸轉乘優惠─軌道與公車轉乘及公車與公車轉乘等。

市府3月9日已修正計畫報請交通部審查。希望與中央合作，讓台中PM2.5年均濃度降至每立方公尺15微克的國家空氣品質標準。

「台中市電動公車數量從104年之前僅僅14輛，已達82輛，成長5倍以上，數量全國第一！」

交通局長王義川強調，市府自104年起積極推動電動公車，透過將新闢或釋出路線、路權，優先核予電動公車經營業者，同時增加電動公車營運補貼，更協助業者向中央爭取更多補助，透過多樣措施，鼓勵業者加速汰換老舊柴油公車為電動公車。

二行程機車因引擎設計容易因燃燒不完全，造成空氣汙染，因此環保局針對二行程機車補助鼓勵汰換為電動交通工具，例如換購電動機車補助2萬4200元至4萬2800元不等，電動（輔助）自行車補助則從8000元至1萬2000元。

依據統計，台中市二行程機車設籍數自104年約30萬輛，已減少至目前的大約12萬輛。

去年市府預算加上環保署補助款投入約1.53億元經費，淘汰二行程機車近6萬輛，6都目標達成率第一；今年再持續加碼補助1億元，預計將再淘汰3萬輛以上二行程機車。

台中市推出電動汽機車憑證停車免費措施，今年初已主動將1萬1268張停車證寄給車籍在台中市的電動車主，而非設籍台中市的車主，也可以向市府提出申請，憑證均可享有全市公有路邊及路外停車場免費停車，至於油電混合車，市府也提供購買停車月票半價優惠。

市府推動iBike公共自行車作為「最後一哩路」交通工具，從103年7月至107年4月，已完成建置258處iBike租賃站、7650輛公共自行車，總租借次數更突破1650萬次，廣受歡迎，已成為通勤、休閒高度依賴的交通工具。

(中時 )