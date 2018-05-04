台中原住民族部落大學開學 林佳龍加碼獎金鼓勵

原住民表演傳統舞蹈為活動揭開序幕。（盧金足攝）

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台中原住民族部落大學開學，台中市長林佳龍（右五）盼將原民文化保存並發揚光大。（盧金足攝）
台中市長林佳龍（左）推動都會區原住民的功能，提供文化傳承與創新、部落與社區營造、就業創業機會等。（盧金足攝）

台中市原住民族部落大學4日舉行開學典禮，由身兼校長的市長林佳龍主持，去年原民部落大學獲得評鑑優等與獎勵金50萬元肯定，林佳龍加碼50萬元鼓勵，強調原住民族是台灣多元文化重要的資產，市府將透過資源整合，促進原住民族文化的保存並發揚光大。

林佳龍身穿布農族的傳統服飾為部落大學的講師頒發證書，並頒發106年部落大學總評鑑優等暨50萬元獎勵金，這幾年來部落大學表現相當優秀，連續2年獲頒行政院總評鑑優等佳績

，還有50萬元獎金，林佳龍加碼50萬元鼓勵。

林佳龍說，部落大學有凝聚原住民族，尤其是都會區原住民的功能，提供文化傳承與創新、部落與社區營造、就業創業機會等。

他強調，原住民有非常豐富的文化資產，例如今年花博后里展區就結合了阿美族「巴拉告」漁獵共生的智慧等，這些原住民珍貴的文化歷史應該要加以保存並發揚光大。他也感謝部落大學的講師及今年協助推動的台中教育大學的貢獻，期待大家一起整合資源，讓原住民族的文化成為台灣文化中最亮麗、吸引人且多采多姿的閃耀鑽石。

原民會表示，今年課程也持續朝保存部落文化、推動文化語言、營造學習環境、結合社區資源等方向規劃，並配合今年的花博盛會，擴大宣揚原住民傳統文化，以「花現原力 族群共榮」為推行目標。

今年部落大學預計開設40門以上課程，總時數為1440小時，招生對象為年滿16歲以上的原住民，也鼓勵對於原民文化有興趣的非原住民族報名。

(中時 )

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