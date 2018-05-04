MLB》3000安聽牌 普侯斯向鈴木一朗致敬

普侯斯揮出生涯第2999安，是支1分打點二壘打。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

就在「生化人」普侯斯（Albert Pujols）力拚2安來加入「3000安俱樂部」這天，先傳出與他同在2001年站上大聯盟的鈴木一朗將轉任水手隊特助，形同「變相退休」的消息。但普炮認為「朗神傳奇」還沒結束，也談到他在2003年明星賽與一朗的難忘回憶。

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「那屆明星賽我很有機會可以拿到MVP，他卻美技沒收了我1支安打，」普侯斯回憶說，當時他打了一顆右外野強勁平飛球，被一朗以魚躍美技接殺，後來一朗上到一壘，普侯斯還忍不住抱怨了一下。

「嘿，老兄，這不過是明星賽，幹嘛那麼拚？」普侯斯說。

「嘿，老兄，我打球就是這麼拚。」一朗回答。

「跟他比賽是很有趣的，他在美國的成就非常特別，之前在日本也是，令人難以置信。他不只是個好球員，也是個很棒的人。」普侯斯說。

一朗旅美從美聯西區的水手隊起步，普侯斯則在國聯中區的紅雀隊發跡，兩人在場上實際交手的次數不多，卻都是未來的準名人堂成員。

一朗和普侯斯在2001年分別贏得美聯與國聯的新人王，一朗當年還榮膺美聯MVP。同樣在大聯盟征戰18季，「球來就打」的一朗3000安早一步達陣，普侯斯則敲出620轟，在四壞幾乎是一朗兩倍、打數較少的情況下，他今天4打數敲出1支二壘打，離生涯3000安只剩最後1步。

「讓我們看看他（一朗）的下一步吧，」普侯斯說：「我不覺得已經結束了，今年或許是，但明年他可能會再試看看。他從第一天開始，就把所有心力放在這個運動上，別說是打到50歲，就算是60歲要坐輪椅才能衝到一壘，他也不會放棄的。」

(中時電子報)

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