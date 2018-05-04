心痛姊屍袋入殮 陳竹音親自替姊化妝卻被煞到失眠

2018年05月04日 13:52 中時電子報 蔡曉婷

陳竹音發文分享替姊姊舉行喪禮感想。（圖／取自臉書）

陳竹音疑因被煞到失眠。（圖／取自臉書）

特技演員陳竹音的姊姊陳竹君今年3月被發現陳屍在基隆大樓內，享年38歲。2日家人為她舉行告別式，昨(3日)凌晨，陳竹音透露因姊姊往生21天才被發現，遺體狀況輕微腐化，因此葬儀社無法替陳竹君清洗化妝，只能以屍袋方式入殮蓋棺，引來陳竹音憤怒，要求親自幫姊姊整理遺容，或因這樣「被煞到」，令陳竹音這幾天都睡不安寧，「但有姊姊保護我沒事的」。

陳竹君過去被診斷出妄想型知覺失調，重度障礙，之後被送往龍發堂住了12年。今年2月陳竹君驚傳失蹤，一個月後在基隆大樓內發現她的遺體，上半身著上衣，下半身赤裸，死因成謎，檢察官與法醫上月進行解剖，本月2日舉行喪禮。

陳竹音昨在臉書說，因姊姊遺體有腐化情況，因此葬儀社和殯儀館先前便告知「不能洗穿化殮」，未料到告別式當天她才看到他們打算將姊姊裝在屍袋中直接入殮蓋棺，陳竹音隨即抗議，堅持至少要讓姊姊露出臉來，打開後她發現因兩次解剖，姊姊的短髮和眉毛已經掉光，且也沒人幫清理乾淨，臉上到處都是脫落毛髮，陳竹音便決定親自替姊姊整理儀容。

取得牙刷後，陳竹音便親自替姊姊將被灰塵弄髒的牙齒刷乾淨，並用生理食鹽水洗臉，再用替佛像上金漆的毛筆替姊姊畫眉毛、眼睫毛、嘴唇，把姊姊的臉弄得乾淨漂亮後，陳竹音在屍袋上依序放上新的內衣褲、禮服、生活衣物、佛珠、紙蓮花等，此時她才想起：「難怪那天擲筊問姐姐要穿哪一套入殮，兩套都是聖杯」。

陳竹君的告別式圓滿完成的隔天，陳竹音發文說：「我好累，但是一閉上眼睛就看到姊姊的遺容，沒辦法睡覺怎麼辦......」，「我會好好面對失去妳的空虛寂寞」，之後再表示，她想應該是因為遺體有煞氣，所以才睡不好，「但姐姐有保護我沒事的（屍體還是極陰人是陽雖然我不介意）」，最後樂觀表示應該慢慢會好，感謝大家關心。

(中時電子報)