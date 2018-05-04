民視新聞台斷訊 縣府籲積極協調維護權益

2018年05月04日 14:12 中時 陳育賢

TBC旗下的北視有線電視公司自4日零時起，停止播送第53台「民視新聞台」頻道，對此新竹縣政府綜合發展處發出聲明表示，縣府已向NCC表達意見，也派員參加在NCC舉行的協商會議，希望NCC持續依權責妥善處置，盡快協調，以維護民眾收視權益。

新竹縣地區北視有線電視收視戶，在4日凌晨0點起若轉到53台民視新聞台，只能看到一頁白底黑字的畫面，上頭寫著「本頻道播出期限已屆滿，為避免侵權，本頻道暫時無法提供訊號，頻道變更申請由主管機關審核中…」的訊息。

對此，縣府綜合發展處處長陳冠義表示，TBC台灣寬頻旗下包含北視在內，共有5間有線電視系統，此次全國有逾75萬戶收視戶收到影響，範圍遍及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市，其中新竹縣有11萬收視戶。

陳冠義說，雖然系統經營業者與頻道商之間的商業談判，係屬市場機制，但相關系統經營業者的上下架爭議並非僅止於TBC台灣寬頻集團，民眾收視權益也受到影響，縣府已請NCC盡快協調，以維護民眾收視權益。

縣府表示，依據《有線廣播電視系統經營者申請頻道規畫及其類型變更許可辦法》第2條，有線廣播電視系統經營者基本頻道的新增、停播、位置異動，應向NCC申請變更許可。

北視與民視經多次協商後，NCC在4月30日調處會議中曾決定延長臨時授權至5月3日止，雙方協商期間，不得有任意斷訊、下架及其他損害消費者權益情事。

但在3日晚間12點前，雙方就授權條件或延長臨時授權仍未達成共識，北視為避免侵權，停止播送第53台民視新聞台，但其第6台的民視無線台仍可正常收看。

(中時 )