美國務卿蓬佩奧提北韓「永久棄核」 比「完全棄核」更強悍

2018年05月04日 14:24 中時 王嘉源

南韓《中央日報》4日報導說，美國新任國務卿蓬佩奧2日在就職演說上強調，「我們將繼續儘全力推動永久性、可查證且不可逆地廢棄北韓大規模毀滅性武器（permanent, verifiable, irreversible dismantling of North Korea’s WMD program）」。他還強調稱，「我們的備選答案裏沒有不當交易（bad deal）這個選項」。美國總統川普也在國務院辦公大樓聆聽了蓬佩奧的就職演說。

迄今，美國政府對於朝核問題的官方立場是「完全、可查證且不可逆地廢棄（complete, verifiable, irreversible dismantlement，簡稱CVID）」。但蓬佩奧將CVID中的「完全」改成「永久性」，等於在美朝兩國首腦會談（川金會）之前，美國宣布了新目標「PVID」。 南韓峨山政策研究院安保統一中心主任申範澈說：「彭佩奧使用『PVID』這一比『CVID』更為強悍的措辭，表明了要讓北韓永久棄核，使其不能再次開發核武器，將核開發研究人員和資料等軟體也作為無核化的對象。」

南韓政府認為CVID和PVID這兩個概念有些相似，但尚未做出精確判斷。南韓外交部發言人魯圭德3日在例行記者會上對相關提問回答稱，「我認為，CVID和PVID的表述的確有些許差異，但意義並無不同。與用語無關，韓美兩國將會繼續堅持徹底解決朝核問題的穩固的共同目標」。他還表示，「對於是否用PVID代替CVID，（蓬佩奧國務卿）使用該用語出於什麼意圖，現在還尚不明確」。當有人問他韓美兩國間之前是否對PVID達成協議，魯圭德稱，「沒有」。

《中央日報》指出，很多專家認為，PVID是比CVID延伸、強化的概念。特別是有看法認為，蓬佩奧關於PVID的表述並非即興發言，而是包含在提前準備的就職演說中，而且還是在川普總統也在場的情況下提出，這一點需密切關注。

還有觀點認為，「永久廢棄核」這一表述是考慮到即使在此次「川金會」上達成協議並暫時實現廢棄核的目標，北韓仍有可能會再次開發核的可能性。也就是說，美國試圖杜絕北韓在實現CVID並得到安全和經濟補償後，在未來有需要時再次重啟開發核武器的可能性。

韓半島未來論壇理事長千英宇推斷稱，「北韓在五年前重啟核武器開發可能需要五、六年，但現在只需一兩年」。

峨山政策研究院高級研究委員申範哲（音）分析稱，「PVID的意思或包括不僅要毀滅核物質、破壞核設施，還要將之前的研究數據和人力作為廢棄對象。美國似乎是想要透過使用強度比CVID更高的表述，在首腦會談之前消除國內外對美國會妥協的疑慮」。

此外，美國要廢棄的對象也從核擴展至大規模毀滅性武器（WMD）。美國白宮國家安全顧問波頓之前表示，「我們與北韓要商討的議題比過去更多」，同時還提到了彈道飛彈項目、生化武器等（4月29日接受CBS採訪時）。川普總統將諾貝爾和平獎作為奮鬥目標，若他貫徹執行PVID並讓北韓加入《禁止化學武器公約》（CWC）和《全面禁止核試條約》（CTBT）等協約，可算是建立了「豐功偉績」。

但部分觀點認為，PVID只是美國在「川金會」前的談判戰略而已。

此外，對美消息靈通人士表示，「美國提出新概念也有可能是為了給北韓製造混亂。而且在對朝實際談判中，美國也有可能會集中推進解決美國的燃眉之急——北韓的洲際彈道飛彈（ICBM）」。

(中時 )