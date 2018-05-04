拔管掃到金融圈 廣發問卷查獨董

2018年05月04日 14:20 旺報 簡立欣

拔管掃到金融圈！有金融業工作者表示，櫃買中心近日寄來一長列問卷，每一題幾乎都是針對台大校長當選人管中閔獨董事件中的程序問題，還要求要在4日（周五）下班前回覆，拔管意圖人神共憤。

知情人士表示，有金融業界朋友傳來資訊，表示最近收到櫃買中心洋洋灑灑問的一堆問題，「刀刀見血，每一題幾乎都是在針對管教授獨董事件中的程序問題；」還要求各公司周五下班前回覆，拔管意圖人神共憤，「不惜把全部獨董教授們一起徹底清算！策略要逼管成罪人，讓台大交出自己人！」

另外據了解，包括考試院等各公務單位也在清查赴陸演講、兼職等；這位金融業界工作者還好亦提醒：「綠色恐襲，各位教授們，小心被毒箭射到！」

根據附上的照片，櫃買中心表示，為主管機關要求，請協助調查貴公司獨立董事為公私立大專院校教師者之名單、其所任職之學校、就任獨立董事日期、取得學校同意兼職函之日期（若無取得，應說明是否符合相關規定）、學校與公司簽訂產學合作契約及學術回饋金契約之日期、教師兼職是否符合公立各級學校專任教師兼職處理原則或任職學校相關規定、教師如未於取得學校同意函前即出任獨立董事是否已支領獨立董事報酬。

教育部4月27日決議台大校長人事案回到初審階段，且台大校長當選人管中閔也不得再列入候選人，教育部提出的主要理由，是台大及管中閔涉及「經濟法律上重大利益未迴避的適法性問題」，包括管中閔擔任台灣大哥大獨立董事等三職。

不過台大人事室等單位及多位法律及財金專家早已釐清，獨董是《證券交易法》規定的公司外部監督機制，很多經濟、管理、會計系所教授都擔任獨董，且因為時間差很多教授都採「後送」公文給學校簽核。

(旺報 )