抗議拔管 盧秀燕籲吳茂昆下台 民進黨道歉

2018年05月04日 14:25 中時 盧金足

立委盧秀燕（中）用黃絲帶聲援管中閔和台大「新五四運動」。（盧金足翻攝）

立委盧秀燕要求政治黑手退出校園。（盧金足翻攝）

立委人盧秀燕4日與國民黨團齊聚台大校友會館，用黃絲帶聲援管中閔和台大「新五四運動」，呼籲民進黨扛起責任，針對「拔管事件」公開釋疑並道歉。

盧秀燕表示，大學自治，是台灣民主發展史中最核心的價值，不容玷汙，但這個價值，卻在一夕之間，被蔡英文總統、行政院長賴清德等人，用卑劣的手法摧毀殆盡。

「今天我就以校友的身份譴責並呼籲新任教育部長吳茂昆下台！」盧秀燕強調，她是政治大學地政系、淡江大學國際事務與戰略研究所畢業，吳茂昆本身也是淡江校友，不齒他的作為。

盧秀燕說，大家心知肚明，吳茂昆只是劊子手，真正幕後的黑手是民進黨，她呼籲民進黨扛起責任，針對「拔管事件」公開釋疑並道歉。

她強調支持管中閔，對吳茂昆稱「學術沒有真正的民主」，要求吳趕快下台，不要再丟人現眼了，大家為校園自主和大學自治奮鬥，民進黨政府與教育部做法，完全摧毀大學自主和校園民主，這是件非常可惡的事情。

「支持管中閔不是只是支持管中閔而已，而是支持我們好不容易得來的大學自治、校園民主」，盧秀燕希望民眾一起挺身而出，對吳茂昆發言「學術沒有真正的民主」，她抨擊，這句話是何等荒謬，教長言論透露民進黨思維，醜態百出。

(中時 )