騎士撞違停車「脫臼」要1320萬 網虧：16年不用工作了！

騎士洋洋灑灑列出求償明細，計1320萬元。（圖／擷取自爆料公社）

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中時電子報
受傷騎士拿出診斷證明書。(圖／擷取自爆料公社)

高雄1名機車男騎士，去年10月從後方撞到一部違停在路邊的小自客，受傷後去就醫開了診斷證明書，再開出明細向違停駕駛求償1320萬元。駕駛錯愕不服，將行車紀錄器與相關資料po上「爆料公社」，網友看後笑虧「想錢想瘋了」、「16年不用上班，真好」、「缺錢的人在路上看到違停撞上去就對了」。

原po臨停在楠梓區德中路上，結果被直行的機車撞上，從畫面中來看，騎士挺背坐在馬路上，似乎沒有受到重大傷害，診斷證明書上則寫「傷患右側髖關節脫臼及髖臼骨折，建議他人照護1個月、休養3個月」。

由於他的車是停在交叉路口10公尺內，臨停屬違規行為，對方就咬著這一點，洋洋灑灑寫出款項明細，包括醫療費50萬、看護費30萬、輔具5萬、財損15萬（新舊機車）、精神賠償250萬、交通15萬，還要求給付16年薪資960萬，總計求償1320萬元巨額賠償。

原po氣結：「做筆錄時還說你在停等紅綠燈剛起步，騙肖欸！我有行車記錄器，有圖有真相，沒跟你要沒辦法去上班的交通費就不錯了。」

此po文引起網友熱烈回應「職業詐欺，這種的先甩兩巴掌送他」、「能不能買新房，就看這一撞了」、「跟我當初車禍一樣！獅子大開口」、「直接算到退休的意思」、「跟他說，等你頭七時燒給你」、「比較好奇，那個未知的是怎麼算出來的」、「16年不用工作，真好」、「如果這樣還能成立...照他那種邏輯，那缺錢的人在路上看到違停撞上去就對了」。

(中時電子報)

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