老闆娘顧店內急 上完廁所1.2萬元聚寶盆飛了

巫男闖入服飾店，搬走價值1萬2千元的聚寶盆。（王文吉攝）

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警方到巫男住處抓人，並起獲偷來的聚寶盆。（王文吉攝）

在台中東勢經營服飾店的羅女，2日晚間打烊後，因內急衝去上廁所，忘了關店門，孰料遭小偷闖空門，櫃台價值1萬2千元的聚寶盆不翼而飛。羅女調閱店內監視器畫面，發現是陌生男子闖入行竊，她氣得將畫面PO上網緝凶。東勢分局偵查隊小隊長詹捷州於網路巡邏時發現貼文，一眼認出做案男子為52歲巫男，直搗其住處，並搜出贓物，依竊盜罪嫌送辦。

羅姓女子截取竊嫌影像，在臉書《東勢大小事》公佈，提醒鄉親注意小偷，東勢分局偵查隊小隊長詹捷州於網路巡邏時，從照片中認出該竊嫌疑為轄內治安人口巫男，不過以往做案風格謹慎，與本次大膽行竊手法大相逕庭。

警方主動調閱路口監視器畫面，並比對被害人羅小姐發布的照片，逐一比對、過濾，發現頭戴安全帽的巫男2日晚間10時許，徒步經過服飾店門口，不到1分鐘，手上就多了聚寶盆，如獲至寶的他，徒步將贓物搬回家中。

被害人將竊嫌監視器影像發佈到臉書地方社團，呼籲鄉親注意。（王文吉攝）
被害人於臉書地方社團發文感謝警方迅速破案。（王文吉攝）

警方3日上午前往巫男住處，由巫父應門，並叫醒睡夢中的巫男，員警問「你有沒有偷聚寶盆？東西在哪？」巫男坦承不諱，員警於隔壁房間搜出贓物。警方調查，巫男有毒品、竊盜前科，曾竊取鸚鵡，還到喪家偷奠儀，當時他徒步經過拜害人經營的服飾店，探頭發現店內沒人，就戴著安全帽闖入，搬走聚寶盆。

被害人羅女珍愛的聚寶盆，不到12小時失而復得，對於偵查隊迅速破案，大感佩服，並在臉書社團發文感謝，獲得網友鄉民按讚肯定。

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(中時 )

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