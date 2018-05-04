歡迎光臨餐飲自備！哈利梅根大婚賓客傻眼

2018年05月04日 14:44 中時電子報 楊幼蘭

為了拉近英國王室與民眾及弱勢團體間的距離，英國哈利王子和未婚妻梅根瑪可兒（Meghan Markle）除了主客外，還邀請了1,200位基層民眾參加5月19的婚禮。

不過原本歡天喜地，準備出席王室大婚的民眾如今卻得知，他們只有觀禮的份。至於參加婚宴，還得是淨身價超過4億英鎊（161億台幣）的王室成員，或是VIP才行。

英國《衛報》（The Guardian）與《電訊報》（The Telegraph）3日報導，英國王室在信中說，歡迎他們19日自備餐飲參加婚禮。此外，信中並提醒，由於現場買不到食物和飲料，因此民眾最好事先準備。一位受邀的民眾說，英國王室此舉真是「莫測高深」。更有人認為，他們是為德不卒。

無論如何，這讓他們深刻地體會到，自己所受到的待遇，還是和高富上有好一段差距。

哈利王子即將在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），迎娶美劇「無照律師」（Suits）的女星梅根，屆時群眾起碼要在禮拜堂外守候4個多小時。

婚禮將在正午12點開始，下午1點結束，可是受邀賓客必須提前好幾小時接受安檢，並到聖喬治禮拜堂門口附近卡位。

有民眾說，他們已經在網路地圖上查相關資訊，發現附近有一家超商和速食店，也許到時候會買麥當勞餐點帶去。

哈利王子與梅根邀請了2,640名賓客，其中1,200人是英國民眾，1,140人是王室工作人員，200人來自他們經常往來的慈善機構，另有100名是當地學童。

不過能進禮拜堂參加婚禮，並在儀式後參加午餐婚宴的，只有包括王室成員在內的600名貴客。

(中時電子報)