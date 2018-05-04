美專家：美陸不是打貿易戰 是進行「科技冷戰」

2018年05月04日 14:43 中時 王嘉源

美國之音中文網4日報導說，很多人想知道目前美陸正在北京進行的貿易談判能否阻止貿易戰的爆發，但是，有分析人士指出，美陸目前爭鋒相對的作動，與其說會令美陸陷入貿易戰，不如說美陸正在進行一場秘而不宣的「科技冷戰」。

分析人士說，大陸國家主席習近平最看重的「中國製造2025」產業政策成為這場爭執的焦點之一，就是一個例證。因為這是有關前瞻性產業的談判，也是有關美國國家安全的談判，這會使得目前的談判更加艱難。

美國財政部長穆欽和貿易代表萊蒂澤等7人目前正在北京，與大陸官員就近期愈演愈烈的貿易爭執進行談判。談判能否阻止美陸之間即將到來的貿易戰，令很多人關切。

但是，全球政治風險咨詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）全球科技政策事務負責人保羅·特寥洛（Paul Triolo）3日在華府對一個貿易團體說，因為這場談判涉及更多貿易之外的方面，這與其說是一場貿易戰，不如說是科技領域的冷戰，而且這將會讓談判更加複雜。

據美國之音中文網報導，特寥洛說：「看看我們現在的狀況，我不認為這是一場貿易戰，而是一場美陸之間的科技冷戰，因為這背後是美國對大陸崛起的擔憂，而且這些計劃也加深了這樣的擔憂，因為這都是美國占主導地位的領域。這將會讓任何貿易談判的結果變得複雜，因為這涉及到貿易之外的很多問題。」

特寥洛談到的計劃包括大陸的「集成電路產業投資基金」、「中國製造2025」以及「新一代人工智能發展規劃」等。其中「中國製造2025」已經成為這次美陸貿易談判的焦點之一。

大陸2015年提出了「中國製造2025」戰略計劃，旨在將大陸打造成為一個製造強國。根據這項計劃，大陸政府將投入3千億美元，用於支持產業升級，發展人工智能、半導體、電動汽車和商用飛機等高新技術產業。

值得一提的是，歐亞集團在2018年初公布的《全球風險報告》中說，全球第三大風險是全球科技冷戰，這主要體現在新信息技術的競爭上，主要發生在美國和大陸之間。

在美國代表前往北京前，美國已經針對大陸科技公司採取行動。4月16日，美國商務部宣布，未來7年將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、軟體和技術。隨後，大陸另一家通訊巨頭華為也被調查。就在美國貿易代表抵達北京時，美國國防部還下令，全球美軍基地禁售中興和華為手機。

據美國之音中文網報導，「卡內基國際和平基金會」高級研究員黃育川近日在英國《金融時報》撰文說，美陸貿易戰的實質在技術。他在文章中寫道，美國代表團此番前往北京，討論目的不在貿易，而在科技。他說，美陸這場經濟戰的目的主要是「為了保護美國的科技優勢」。

他寫道，美國利用301調查（1974年貿易法第301條款）對大陸進行制裁，而與大陸是否侵犯智慧財產權相比，白宮最新一輪貿易制裁更嚴重的關切是，大陸是否透過《中國製造2025》和其他產業計劃，不公平地補貼戰略性產業，違反世貿組織的指針，特別是「強迫」外國公司將其技術轉讓給大陸，作為進入大陸國內市場的條件。

美國貿易代表辦公室4月份公布根據301調查（1974年貿易法第301條款）對大陸進行的制裁名單。在即將徵收大幅關稅的大陸進口產品名錄中，高科技領域的公司占了多數。

美國貿易代表辦公室當時也表示，提出這樣的關稅舉措，就是為了回應大陸迫使美國企業向大陸本土企業轉移技術和智慧財產權的不公平政策。大陸希望借此不公平的政策奪取先進技術，進而發展《中國製造2025》等產業計劃，並取得國際領導權。

澳大利亞前總理陸克文接受美國CNBC電視採訪時也說，在美陸兩個超級大國之間，最有爭議的點是科技。陸克文稱，這是一場科技領域沒有宣戰的新冷戰。

黃育川在《金融時報》發表的文章中說，雖然從已開發國家吸收技術是發展大陸家過渡到已開發國家的必然階段，無可厚非，但是大陸的營商環境仍有待提高。

歐亞集團的特寥洛說，雖然大陸在全球價值鏈中攀升是不可避免的，但是，大陸的做法有可能扭曲全球的供應市場。他說：「2025是大的政府計劃，政府開支，是美國貿易代表萊蒂澤所說的『國家資本主義』。未來有很大的可能扭曲市場以及全球的供應鏈。」

美國貿易代表萊蒂澤前不久在提到《中國製造2025》時說，不要低估這個計劃，它的確是為了國家榮譽，在很高層次上與有相應產業的國家競爭。

萊蒂澤說，大陸要在這些產業和其他國家競爭，那沒有問題，但是透過投入3千億美元補貼，市場准入設限，以及強制技術轉讓等手段，以犧牲他人利益為代價，那就另當別論了。

美國商務部長羅斯在前往北京談判前說，大陸政府推動的「中國製造2025」是個「可怕」的戰略計劃，將對美國的智慧財產權形成威脅。

在大陸則有很多人認為，美國對大陸的產業政策提出要求，是要阻擋大陸的經濟發展和技術進步。

特寥洛說，美國針對「中國製造2025」發聲並非要阻止大陸的科技發展，而是希望大陸為這些前瞻性產業的發展建立以市場為基礎的公平競爭體系，而不是以國家資本主義以及政府的巨大投資來扭曲全球的供應鏈。

在川普政府公布的「2018年國家安全戰略」中，經濟安全成為國家安全的主要部分，而大陸同時被視為是美國的戰略競爭者。「歐亞集團」的特寥洛說，這會讓美陸未來的闗係更加複雜。

據美國之音中文網報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家張克斯（Christopher Johnson）說，美陸經濟闗係已經從過去的互補變成競爭闗係。美國智庫「保爾森中心」的執行理事方艾文（Evan A. Feigenbaum）進一步解釋說，美陸經濟闗係不再是美陸闗係的「平衡器」。

他說：「以前我們經營高端產業，他們從事低端行業，商業可以起到平衡的作用。但是，中國總要向價值鏈的上方發展的，特別是過去的5到10年，現在我們不再有低端和高端的勞動分工，我們將在同一個領域競爭。現在商業不再起到平衡作用。現在，我們不能認為經濟依存可以緩解安全緊張闗係，這兩個聯繫在一起了。我們的一個挑戰是，未來會更艱難了。」

(中時 )