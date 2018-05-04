台大「新五四運動」 拒絕政治人物來收割

2018年05月04日 14:48 中時電子報 戴安瑋 、 余弦妙

對於教育部退回台大校長聘任案後，風波越演越烈，海內外已有超過三十份大學和團體發表宣言。台大師生及多個校友團體串聯發起了「捍衛大學自治，守護學術自由」行動，活動將於今5月4日下午4：20傅鐘敲21響後正式開始。

原本今日要發起的「新五四運動」是要採取「罷課」方式抗議，不過考量校方立場後，並與學校站在同一陣線，因此取消罷課。今日活動將在下午4:20傅鐘敲21響後正式開始，首先由各學院教師代表遞交陳情書，郭大維代理校長將親自接受，接著師生代表獻上鮮花與黃絲帶，所有人背靠行政大樓靜坐，象徵所有人到場守護臺大、捍衛大學自主。臺大師生代表、包括臺大EMBA前執行長均上台宣示其堅定維護臺大價值！隨後所有人一起集結在椰林大道上，呼喊「大學自治」口號，遊行至台大校門口。

晚上六點起，另在台大校門口舉辦「愛臺大」晚會，參加者預估五千人。晚會上，多名校內外師生代表將上台表達意見，多名過去擔任大學校長以及政府官員的學者亦現身會場。另外還有海外的學者專家隔海錄製影片，與日前清華大學多名校長的「清華宣言」一同在晚會中播放。

晚會將安排數百位師生和來賓一起「點亮臺大」，手捧電子蠟燭，排成「愛臺大」象徵在黑暗中台灣大學仍保有一絲光明，不放棄希望。晚會中邀請學生歌手劉忻怡帶著所有學生教唱新編的歌曲「光燭」（作曲者李聖毅，作詞者林玟郁、莫書）。晚會最後由現場所有人發出齊聲怒吼，宣洩對教育部的不滿。

本次活動謝絕所有政治人物的造勢活動，訴求「捍衛大學自治，守護學術自由」，歡迎一般民眾參與，但是婉拒政治人物發言。

(中時電子報)