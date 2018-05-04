姚文智主張遷移松機 呂秀蓮不以為然

2018年05月04日 15:07 中時 張潼

有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮、立法委員姚文智、社民黨召集人范雲，今下午參加「2018台北市長選舉跨黨派辯論會」，3人各自進行申論時，姚文智與呂秀蓮不約而同提到松機議題，姚堅持松機應該廢除，改成中央公園，但呂秀蓮認為松機是台北市接軌國際的門戶，不應遷移。

姚文智主張，台北經過130多年發展，年底選舉是一個機會，徹底剪倒都市未來該走向哪裡，並大刀闊斧改革；也就是說，民眾要選的不是市長，而是城市的清楚定位。而他認為，台北的定位就叫「國家首都」，要發展台灣的價值與經濟繁榮。

他接著指出，松山機場位在都市核心區，對生活發展有很大限制，應該和桃園機場整併，改為中央公園，另外還要老舊社區都更、推動智慧與永續城市，也要和其他國家首都平起平坐。

呂秀蓮則表示，現任柯文哲市長沙文主義、抱持18世紀老男人論調，還為省7億停發重陽敬老禮金，說那是買票，「我當桃園市長時創辦敬老金，那時我已當選、不是賄選，這是敬老尊賢。」

至於松山機場議題，她與同黨姚文智持相反看法，她指出，台北最重要接軌大門戶就是松山機場，如果去掉機場，等於杜絕接軌的門戶，台北市必然大大沒落，若關閉機場，等於宣告台北市死亡，此外，有機場也可做為安全庇護。反觀若廢掉機場，300、400公頃公園，要花多少時間和預算開發？更遑論要長期經營。

范雲則表示，把眼光拉到2038年的台北，她希望屆時年輕人能在此安居樂業、生養下一代、銀髮族在社區生活、有好空氣可以散步，還要是個「多元且性感」的城市，任何背景或有沒有錢的人都能樂活。因此，若當選市長，她要讓托育托老公共化、大眾運輸全面免費等。

(中時 )