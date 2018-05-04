影》普侯斯2999安出爐 大谷翔平2安1打點

普侯斯在2局下敲出大聯盟生涯第2999安，天使主場看板立刻更新。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

大聯盟生涯「3000安俱樂部」的第32名成員即將出爐！「生化人」普侯斯（Albert Pujols）4日在2局下擊出1分打點二壘打，為生涯第2999安，也幫助天使以12比3大勝金鶯。可惜8下最後一擊打出右外野飛球出局，讓普炮紀念性的生涯第3000支安打，很可能要到客場達成了。

普侯斯今天賽前已累積2998安，1局下天使狂灌5分，但普侯斯面對金鶯先發投手提爾曼（Chris Tillman），只擊出滾地球出局。2下碰上中繼右投卡斯楚（Miguel Castro）普炮才打出三壘線邊的強襲二壘打，外帶1分打點。

普侯斯8局下打出右外野飛球出局。（美聯社）

3000安聽牌，普侯斯4下再度面對卡斯楚，連打5個擦棒球後遭到觸身，6下無功而返，8下面對下勾投歐戴（Darren O'Day），普侯斯打成右外野飛球出局，宣告3000安主場達陣夢碎。天使接下來要到西雅圖與科羅拉多打客場5連戰。

普侯斯達陣只是時間問題，他將成為第2位躋身3000安俱樂部的多明尼加人，此前僅有貝爾崔（Adrian Beltre）。若是3000安加上600轟，過去則只有漢克阿倫（Hank Aaron）、威利梅斯（Willie Mays）與羅瑞格茲（Alex Rodriguez）能做到。

大谷翔平1局下敲出1分打點安打。（美聯社）

「二刀流」大谷翔平連3場擔綱第5棒指定打擊，1局下就在天使的5分大局做出貢獻，敲出右外野1分打點安打，此役總計3打數敲出2安，打擊率升至3成27。

(中時電子報)

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