工藤遙演戰隊超人 5年前神預言成真

工藤遙如5年前預言所說演出特攝戰隊影集。（取材自natalie）

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時報周刊
溫博鈞
5年前真野惠理菜（前排左二）在節目中對工藤遙（後排中）說「5年後妳會演出特攝戰隊」竟成真。（取材自網路）
工藤遙最後在早安「畢業典禮」台壓版影像作品4日發行。（豐華唱片提供）

臉書粉絲團「小剛的日本音樂風暴」po出女團「早安少女組。」由畢業團員與當時的現任團員多年前在音樂節目中共同演唱的片段，不到兩周已破7萬點閱，分享近900次，多數網友表示「太懷念了」、「這是我的青春」，反應熱烈。

去年底剛從該團畢業的人氣成員工藤遙畢業後轉向戲劇界，演出特攝戰隊影集，巧的是在5年前工藤遙與同為早安家族出身的演員真野惠理菜在節目中，工藤遙說自己非常喜歡特攝戰隊影集，真野惠理菜便說：「說不定5年後妳就會成為特攝戰隊的演員！」竟一語的中，有粉絲們說「這預言準到有點恐怖。」

工藤遙在「早安少女組。」2017年12月11日的「畢業典禮」影像作品台壓版4日發行，3DVD豪華收錄393分鐘精彩演出。「DVD1」收錄2017年12月11日於東京武道館工藤遙畢業的演出實況，包括工藤遙畢業與團員致詞。「DVD2」收錄2017年11月21日於東京武道館的演出實況32首歌曲與7段MC。「DVD3」收錄巡演全國的各地特別演出曲目共40首，總長約6.5小時，工藤遙與現任成員表演精華一網打盡。

(時報周刊)

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