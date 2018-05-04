2018年05月04日 15:11 中時電子報 尉遲佩玉 、 徐秀娥 、 簡怡欣 、 戴安瑋

馬前總統在黃絲帶寫下：學術自由要堅持，大學自治不可棄，教育部粗暴無理，台大人悲憤抗議。（擷取自中時電子報臉書）

馬英九到新五四運動現場靜坐 寫黃絲帶繫傅鐘(中時電子報直播)

反拔管，台大自主聯盟及學校師生下午2點在傅鐘前靜坐，高喊「拒絕政治黑手，教育部長下台，還我大學校長」等口號抗議外，前任總統馬英九也現身現場，親寫黃絲帶，抗議教育部粗暴對待台大。

台大自主聯盟學生、老師下午2時正式加入靜坐抗議行動，老師紛發言指教育部退回台大校長遴選案，讓台大已經沒有校長4個月，師生們並高舉人手一支黑色吸管表示，管中閔被抹黑，教育部惡意拔管傷民主，我們要挺管，要喝乾淨的水。

此外，師生們並脫帽，抗議教育部長吳茂昆拔管，抗議大學被政治滲透，全民感冒，要求吳茂昆下台。

前任總統馬英九也現身傅鐘前，親自書寫黃絲帶，上面寫「學術自由要堅持，大學自治不可棄，教育部粗暴無理，台大人悲憤抗議」，他並將黃絲帶綁在傅鐘上。

馬英九表示，今天是五四運動99周年的紀念日，他以台大校友的身分來到傅鐘前，繫上黃絲帶表達抗議，並且聲援所有台大的老師、同學、校友，對於教育部違法濫權的決定，踐踏大學民主校園自治，請求蔡英文總統指示行政院收回成命，呼籲國家領導人不要因教育部粗暴無禮的決定，損傷亞洲民主的燈塔。

現場群眾高呼口號「惡意拔管傷民主，全民挺管救台灣，政治黑手請離開，還我大學真自主，教育部長下台，還我大學校長。」

(中時電子報)