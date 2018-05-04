遭《少女時代》片商提告！陳玉珊發聲明質疑對方著作權完整性

《我的少女時代》疑似鬧雙胞，片商提告後導演陳玉珊發聲明駁斥對方說法。（劇照）

友善列印
中時

國片《我的少女時代》當年以成本8500萬在全球大賣25億台幣，該片雖為導演陳玉珊所執導，但該片著作權被授權人為片商華聯的控股公司「益都有限公司」，該公司今早請陳雲南等律師於台北地院提起民事訴訟，請求排除和防止陳玉珊和京騰娛樂對《我的少女時代》電影及著作權的侵害，強調：「陳玉珊女士及京騰公司並無任何得以拍攝《我的少女時代》電影續集或類似其續集之權利。」

陳玉珊方面下午做出回應反駁：「依據益都新聞稿內容，顯然他們認為：透過浮濫訴訟可以任意將他人的人生經驗物化為公司私有財產予加以獨佔，更可以用不實訴訟來壓制藝術創作者的創作自由。本公司不以為然。」陳玉珊所屬京騰娛樂表示《我的少女時代》是陳玉珊個人創作的半自傳體故事，「就算陳導演日後希望再次改編其個人生命經歷，化為創作能量，那也當然屬於創作自由之範疇，不容第三者任意壟斷或壓制。」

京騰娛樂更質疑《我的少女時代》故事目前的著作權歸屬，認為陳玉珊和京騰仍對該片有充分法律依據可主張權益，對方今早的指控是故意公然損害本公司商譽以及陳玉珊名譽。另外也表示京騰公司至今並未公開主張即將啟動《我的少女時代2》或該系列電影之拍攝計畫，王大陸更公開否認此事，而是原班人馬、全新能量的組合來合作全新的故事《惡作劇之吻》，認為益都並未盡基本查證義務。

益都所屬華聯，被問目前訴訟進度以及正版《我的少女時代》的進度等問題，僅表示：「這兩天公司都在忙著委託律師處理法律程序，在公司立場以及公司這段時間來受的種種委屈我們也會擇期再說明，對於《少女2》的進度到時也會一併說明。」

(中時 )

男子臉書公開約炮「注入生命之泉… 「日本裙子最短偶像」要來了 「A…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。