「日本裙子最短偶像」要來了 「ANGERME」7月首度登台開唱

ANGERME號稱「日本裙子最短偶像團體」。BING YOUNG 娛樂提供

友善列印
時報周刊
藤原櫻將在台灣演唱會上自彈自唱。Welcome Music 提供

日本早安家族（Hello! Project）人氣女團，號稱「日本裙子最短偶像團體」的ANGERME終於要來與台灣歌迷面對面了！在本週推出最新單曲後，6月29日開始在韓國、香港、台灣展開連續三天的亞洲巡演，這也是她們出道以來首次在台灣的公演。

2010年出道的ANGERME曾於2010年獲得第52屆日本唱片大賞「最優秀新人賞」，多張單曲都打入日本Oricon公信榜前10名，成軍以來ANGERME征戰過大大小小的舞台，並多次進軍日本武道館，而最新單曲「我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends (2018 Acoustic Ver.)」包括實體限量SP CD+DVD和數位發行，豐華唱片都在下週和日本同步發行。演唱會門票則於5月11日中午11點正式開賣，票價分為台幣VIP區2800、A區1800元兩種。

福山雅治的師妹藤原櫻也即將來台，她從小受父親影響接觸許多東西洋音樂，10歲第一次接觸吉他、高中開始走唱，2014年3月被唱片公司發掘、2015年3月推出迷你專輯正式出道，隔年與同經紀公司大前輩福山雅治合作連續劇「LOVE SONG」，除了公司力挺，其創作才華與歌聲都頗受注目。

「藤原櫻 2018 LIVE IN TAIPEI 演唱會」是她出道後首度走出日本，在主辦單位力邀下，終於敲定時間，將在7月22日舉辦一場與眾不同的「自彈自唱」演唱會，相關詳情請洽「Welcome Music」官方臉書專頁。

(時報周刊)

遭《少女時代》片商提告！陳玉珊… 大雷慎入！《復仇者3》編劇證實…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。