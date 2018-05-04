「日本裙子最短偶像」要來了 「ANGERME」7月首度登台開唱

2018年05月04日 15:26 時報周刊 張毓琪

藤原櫻將在台灣演唱會上自彈自唱。Welcome Music 提供

日本早安家族（Hello! Project）人氣女團，號稱「日本裙子最短偶像團體」的ANGERME終於要來與台灣歌迷面對面了！在本週推出最新單曲後，6月29日開始在韓國、香港、台灣展開連續三天的亞洲巡演，這也是她們出道以來首次在台灣的公演。

2010年出道的ANGERME曾於2010年獲得第52屆日本唱片大賞「最優秀新人賞」，多張單曲都打入日本Oricon公信榜前10名，成軍以來ANGERME征戰過大大小小的舞台，並多次進軍日本武道館，而最新單曲「我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends (2018 Acoustic Ver.)」包括實體限量SP CD+DVD和數位發行，豐華唱片都在下週和日本同步發行。演唱會門票則於5月11日中午11點正式開賣，票價分為台幣VIP區2800、A區1800元兩種。

福山雅治的師妹藤原櫻也即將來台，她從小受父親影響接觸許多東西洋音樂，10歲第一次接觸吉他、高中開始走唱，2014年3月被唱片公司發掘、2015年3月推出迷你專輯正式出道，隔年與同經紀公司大前輩福山雅治合作連續劇「LOVE SONG」，除了公司力挺，其創作才華與歌聲都頗受注目。

「藤原櫻 2018 LIVE IN TAIPEI 演唱會」是她出道後首度走出日本，在主辦單位力邀下，終於敲定時間，將在7月22日舉辦一場與眾不同的「自彈自唱」演唱會，相關詳情請洽「Welcome Music」官方臉書專頁。

(時報周刊)