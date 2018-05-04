義務役軍人嫌錢不夠花 休假兼差當詐騙車手

2018年05月04日 15:29 中時 張伊珊

嘉義縣水上分局日前破獲一起詐騙案，逮捕以楊姓主嫌為首的詐騙集團，其中2名為義務役軍人，坦承因缺錢花用，利用休假離營時間犯案，替楊嫌不法獲取30多萬元，5、6位受害人皆在北部，警方訊後依詐欺、洗錢防治法等罪嫌移送法辦。

警方調查，23歲楊姓男子長期從事詐騙車手、人頭，年紀輕輕已升級當起車手頭，吸收19歲王姓、21歲周姓及22歲傅姓等人擔任車手。其中王、周2人為義務役軍人，均向警方供稱，服役月薪僅6千多元不敷花用，3、4月間曾多次利用休假離營時間，前往台中、雲林、嘉義等高鐵站及周邊超商提領詐騙款。

該詐騙集團為躲避警方查緝，車手多搭乘大眾運輸工具往返。日前從高雄租車搭載同夥前往台中市，沿路隨機提領約15筆、約30萬元詐騙款。其犯案手法為由王、周2人，向楊姓車手頭取得人頭帳戶提款卡，進入超商提領，其餘2人在外開車監控，相互掩護，再將贓款交給楊嫌。事成後，車手不僅可獲利贓款的2至3%，楊嫌還會安排他們到高級飯店、KTV及酒店等場所狂歡，行徑囂張。

警方表示，過去因詐欺集團首腦，多隱身國外不易查緝，被害人求償無門，僅能自認倒楣。不過目前已修法，被害人均可向詐騙車手救償，甚至車手所使用交通工具，都可遭法院沒入拍賣，呼籲民眾勿短視近利而因小失大。

(中時 )