受性醜聞影響 今年將不頒發諾貝爾文學獎

諾貝爾獎得主贈與的獎牌。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國廣播新聞（BBC）報導，負責評選諾貝爾文學獎（Nobel Prize for Literature）的瑞典學院（Swedish Academy），方才宣布，因該院捲入性醜聞，今年度將不頒發文學獎獎項。

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所謂性醜聞是指，瑞典學院去年11月遭踢爆，詩人兼作家的女院士福斯藤森（Katarina Frostenson）丈夫、法國攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault），利用妻子的關係與自己在文化界的權勢，性侵學院院士妻女，受害者多達18名，時間橫跨1996年至2017年。經營文化事業的阿爾諾還藉自己與妻子在文化界的影響力，威脅受害人若出面指證將被列「黑名單」使其噤聲。

負責評選諾貝爾文學獎的瑞典學院所在地。（圖/美聯社）

如今福斯藤森遭其他成員群起抵制，已被解除評選委員會的職務。但被指責侵害多名女性的阿爾諾，至今仍持續嚴正否認犯行，讓這個繼1901年以來，瑞典學院最大醜聞，成為諾貝爾獎最難堪的焦點。

雖然這並非第一次文學獎缺額，例如1936年那屆就未宣布得主，一直到隔年才將獎項頒給美國劇作家尤金·歐尼爾（Eugene O'Neill）。

受到性醜聞拖累，瑞典學院宣布今年（2018）將不頒發諾貝爾文學獎。（圖/美聯社）

著名瑞典發明家阿爾弗雷德·諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）去世後，按照他個人的遺囑設立的5個獎項，文學獎就是其中之一，每年委託瑞典學院（Svenska Akademien）評選，並頒發給在文學領域做出傑出貢獻的全球作家。

每位獲獎者都會得到一塊獎牌，一份獲獎證書，以及一筆不菲的獎金，並在12月10日，即諾貝爾逝世周年紀念日，以隆重的儀式在斯德哥爾摩頒發。首位獲得此殊榮的得主，是於1901年獲獎的法國詩人蘇利·普呂多姆（Sully Prudhomme）。

(中時電子報)

文章來源：The Swedish Academy postpones the 2018 Nobel Prize in Literature

文章來源：Nobel Prize for Literature postponed amid Swedish Academy turmoil

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