停止10年後 南島論壇8月1日將重啟

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原民會今（4）日與南島地區12國駐台使節代表、外交部等，在台北召開「重啟南島民族論壇會前會」，確認已經停止運作達10年的南島民族論壇，將於今年8月1日重新啟動，以作為南島區域的常設組織，執行各項合作發展計畫。

原民會表示，南島民族論壇的開端，緣起於2002年舉辦「南島民族領袖會議」時，與12個南島語族國家所共同簽署的「南島民族領袖台北宣言」，首次取得推動南島民族組織架構的共識，2008年，正式在帛琉成立永久總部，並在台灣設立秘書處，惟因同年台灣政黨輪替致政策並未延續。

原民會表示，前年8月，立法院組團參加第46屆亞洲太平洋國會議員聯合會時，由立委Kolas Yotaka代表我國提案「籲請APPU會員國共同合作，建立區域內南島民族論壇」，在立委黃昭順與王惠美的共同支持下，本案全場無異議通過，納入決議事項，成為原民會重啟「南島民族論壇」的一個重要契機。

今日會議由原民會主委夷將·拔路兒主持，與各國使節代表就未來強化南島民族論壇的實質交流提供想法，建議將非政府組織參與、氣候變遷、社區培力、多元族群、傳統領袖及擴大參與國家等議題，納入後續合作的方案，並且在南島民族論壇下成立各個分工小組，就相關議題進行更密集的跨國合作。

此外，夏威夷代表也建議，2020年的「南島民族論壇」，可以結合後年即將在夏威夷召開的太平洋藝術節（FESTPAC），併同舉辦。夷將·拔路兒指出，期盼藉由南島民族論壇的重啟，建立南島區域交流網絡，用南島民族的智慧，共同面對現代化的環境與挑戰。

(中時 )

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