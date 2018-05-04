糗了！案子未過 賴揆臉書竟發明日感謝

2018年05月04日 15:30 中時 張理國

卡管案、能源、空汙問題爭議不休，但行政院長賴清德只關切自己提出的「均衡台灣」政策，考試院內部昨討論與此相關的「中央與地方政府公務員職務列等調整案」獲致共識，賴揆疑似接獲跨院際「內線消息」，提前在臉書發表「明日感謝」，事實上，考試院會還沒有正式通過該案。

賴揆在臉書的「明日感謝」中指出：「均衡台灣是行政院今年度三大施政主軸之一。感謝考試院伍錦霖院長、李逸洋副院長以及銓敘部周弘憲部長，經過連續三天的審查，同意解決長期以來直轄市與非直轄市間副局處長和科長同一職務不同職等的問題，讓地方政府更容易留住優秀人才，也讓我們朝弭平城鄉落差，均衡台灣的目標，邁出重要的一步。」

對於賴揆沒頭沒腦發出感謝，行政院人事行政總處表示，過去長期以來，直轄市與非直轄市之間，包括局處長與科長，雖屬同一職務卻列不同職等的情形，導致地方政府不易留住人才，更讓城鄉間差距越拉越大。

為解決該項長期結構性問題，政院日前希望與考試院攜手合作一同努力，而賴揆昨日得知考試院就此議題多日來努力投入相關審查過程，才以臉書抒發誠摯感謝考試院上上下下所有同仁，包括院長伍錦霖、副院長李逸洋，以及所有考試委員及主責之銓敘部部長周弘憲等人。

據了解，考試院的審查職務列等調整案，並未主動對外發布訊息，案子也還沒正式經考試院會通過；但賴揆「明日感謝」的臉書還是吸引超過800多人按讚，只能說禮多人不怪。

(中時 )