台灣最美的風景？遊民近身偷外國旅客外幣

2018年05月04日 15:40 中時 馮惠宜

潘姓遊民坦承行竊。（馮惠宜翻攝）

警察真是台灣最後的良心！1名俄羅斯籍男子隻身來台環島，日前醉倒在台中市東區復興路前的超商長椅，未料竟遭48歲鐘姓遊民翻遍全身，竊取該名外籍男子身上所有外幣，沒想到警察就在火車站旁邊執行守望勤務，察覺到有異，立即將該名竊嫌逮捕歸案，這名外國人清醒後發現是警察幫他守住全身價值6萬新台幣的外幣，不斷感謝。

這名外籍旅客上月底到台中投宿旅店，疑似到夜店狂歡不勝酒力，徒步走到台中市復興路前的超商，就在外頭長椅躺下，48歲鐘姓遊民看他睡死，翻他身上的口袋及隨身包包，搜刮他身上所攜帶折合大約台幣6萬多元以及3張信用卡，被路人發現其行徑怪異，洽巧台中市警局第三分局立德派出所警員林冠廷執行守望勤務時，這位路見不平的民眾立即通報他。

看到警察走過來鐘嫌趕緊將手上的東西藏起來並隨即離開走到一旁早餐店內，員警立即追上前攔查，並問：「你剛剛為什麼要靠近那名外國人，是不是在偷他的東西？」鐘嫌神情緊張，還將自己的家當全部攤開在地上，但機警的員警看見他一旁重機車前置物籃有一疊外幣，即質問：「這是不是你剛剛從那個外國人身上偷來的？」鐘嫌見瞞不住警察，只好坦承。

警方調查，鐘男聲稱自己身上沒錢肚子餓，看到外國人醉倒，認為有機可趁，沒想到警方竟然過來攔查。這名外國人在獲悉警方為他守住外幣及信用卡也不斷感激。

(中時 )